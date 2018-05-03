Защитник «Ливерпуля» Робертсон: «Уверен, наши болельщики отлично проведут время в Киеве»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отметил британских болельщиков, которые приехали поддержать команду в Рим.

«Эти болельщики заслужили быть в финале. Уверен, они отлично проведут время в Киеве, независимо от результата. Все наши парни были просто великолепны на протяжении всего сезона», – заявил Робертсон после финального свистка.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал