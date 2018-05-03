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    Защитник «Ливерпуля» Робертсон: «Уверен, наши болельщики отлично проведут время в Киеве»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отметил британских болельщиков, которые приехали поддержать команду в Рим.

    «Эти болельщики заслужили быть в финале. Уверен, они отлично проведут время в Киеве, независимо от результата. Все наши парни были просто великолепны на протяжении всего сезона», – заявил Робертсон после финального свистка.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: УЕФА

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    03.05.2018 06:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 мая 2018, 09:31

      са лоеды вам будут жопу лизать, а вот если ещё и кастрюли на бошку напялите - вообще за их пи здобратию сойдёте)))

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > С-Пб on-line 3 мая 2018, 09:40

      И дуршлак на дупу!

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