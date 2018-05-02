Алаба: «Невероятно жаль, «Бавария» заслуживала выход в финал ЛЧ»

Защитник «Баварии» Давид Алаба выразил разочарование выступлением своей команды в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что показали хорошую игру. Но в итоге этого оказалось недостаточно, и мы очень, очень разочарованы.

Все должно было сложиться лучше. Мы заслуживали выход в финал. Но мы не были вознаграждены за свое честолюбие и командный дух. Невероятно жаль», – заявил после игры Алаба.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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