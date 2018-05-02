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    Алаба: «Невероятно жаль, «Бавария» заслуживала выход в финал ЛЧ»

    Защитник «Баварии» Давид Алаба выразил разочарование выступлением своей команды в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Мы знаем, что показали хорошую игру. Но в итоге этого оказалось недостаточно, и мы очень, очень разочарованы.

    Все должно было сложиться лучше. Мы заслуживали выход в финал. Но мы не были вознаграждены за свое честолюбие и командный дух. Невероятно жаль», – заявил после игры Алаба.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.05.2018 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:34

      Жаль конечно.

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      Рейтинг: +14

      llekk 2 мая 2018, 11:23

      Тоттенхэм тоже заслуживал ,в обоих матчах был лучше Юве однако дальше прошли Итальянцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 мая 2018, 09:14

      Сыграй ты хотя бы на тройку - всё могло быть по-другому...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 мая 2018, 08:05

      Да

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