Хамес – седьмой игрок в истории, который забивал и в составе «Реала», и в ворота мадридцев

Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:2, а в следующий раунд по сумме двух встреч вышел испанский коллектив.

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес отметился в этой встрече голом. Он стал седьмым игроком в истории, который забивал как в составе «Реала», так и в ворота мадридского клуба. Ранее это смогли сделать Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Рууд ван Нистелрой, Фернандо Морьентес, Арьен Роббен и Иван Саморано.

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