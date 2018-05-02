Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамес – седьмой игрок в истории, который забивал и в составе «Реала», и в ворота мадридцев

    Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:2, а в следующий раунд по сумме двух встреч вышел испанский коллектив.

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес отметился в этой встрече голом. Он стал седьмым игроком в истории, который забивал как в составе «Реала», так и в ворота мадридского клуба. Ранее это смогли сделать Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Рууд ван Нистелрой, Фернандо Морьентес, Арьен Роббен и Иван Саморано.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2018 07:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 09:57

      Хорошая компания подобралась)Великая

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11