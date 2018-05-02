Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуммельс: «Бавария» разожгла пожар в штрафной «Реала»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс назвал обидным вылет своей команды из Лиги чемпионов по результатам полуфинального противостояния с «Реалом».

    «Невероятно обидно. Сегодня у нас было много моментов в штрафной «Реала». Несколько раз там был настоящий пожар. Мы забили два мяча, но в итоге их оказалось слишком мало.

    «Реал» не показал своего максимума, но допустил меньше грубых ошибок. В двух матчах мы подарили два гола. Тем не менее, в обоих матчах мы были лучше соперника, имели огромное количество моментов, но не использовали их. Мы показали великолепную самоотдачу, но этот классный бой не принес нам нужного результата.

    Если ты хочешь завоевать титул, то должен использовать эти большие шансы. Если задуматься о том, что сегодня мы показали такую игру без Нойера, Видаля, Боатенга, Роббена и Комана, то можно утверждать, что в следующем сезоне мы снова будем опасны для всех команд», – считает защитник.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2018 07:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      llekk 2 мая 2018, 11:21

      Да тоже мне керосинщики, что мешало в первой игре взять и сжечь до тла Реал,? Реал как и в игре с Юве практически решил в первой игре задачу и дальше играл по счету ,горели в обоих матчах,чуть не поплатились ,но как только звенел звоночек тут же собирался и наказывал соперника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 08:12

      Пожар был бы, если вышли в финал, а так - костер

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11