Хуммельс: «Бавария» разожгла пожар в штрафной «Реала»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс назвал обидным вылет своей команды из Лиги чемпионов по результатам полуфинального противостояния с «Реалом».

«Невероятно обидно. Сегодня у нас было много моментов в штрафной «Реала». Несколько раз там был настоящий пожар. Мы забили два мяча, но в итоге их оказалось слишком мало.

«Реал» не показал своего максимума, но допустил меньше грубых ошибок. В двух матчах мы подарили два гола. Тем не менее, в обоих матчах мы были лучше соперника, имели огромное количество моментов, но не использовали их. Мы показали великолепную самоотдачу, но этот классный бой не принес нам нужного результата.

Если ты хочешь завоевать титул, то должен использовать эти большие шансы. Если задуматься о том, что сегодня мы показали такую игру без Нойера, Видаля, Боатенга, Роббена и Комана, то можно утверждать, что в следующем сезоне мы снова будем опасны для всех команд», – считает защитник.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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