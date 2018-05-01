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    Альба: «Реал» не устроит для «Барселоны» чемпионский коридор? Уверен, что это идет от руководства»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал решение «Реала» не делать для каталонского клуба чемпионский коридор.

    «Конечно, «Барселона» бы устроила «Реалу» чемпионский коридор. Мы уже делали это на «Сантьяго Бернабеу».

    Уверен, что это идет сверху, а не потому, что игроки против. Если они не хотят это делать, это только потому, что им указывает руководство», – сказал Альба.

    Ранее защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что данное решение – инициатива главного тренера Зинедина Зидана.

    Источник: Mundodeportivo

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    01.05.2018 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 1 мая 2018, 17:23

      К сожалению, политика рулит спортом в 21 веке

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 мая 2018, 08:19

      Чистой воды политика! Король все не успокоится, что Барселона ни его не признает, ни Испанию!

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 1 мая 2018, 07:13

      Если вам делали то надо быть взаимным, а эти плачут мы не будем делать коридоры и тд. Барса поступила бы также щас бы все Рамосы Роналду Зиданы кричали изо всех дыр про это.. А сами так низко поступают, и самое прикольное ссылаются на то что говорят типо Барса не сделала Реал тогда когда Реал был Клубным Чемпионом Мира.. Прикиньте ..

      3
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 1 мая 2018, 00:44

      Зря,нужно проигрывать достойно...

      3
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