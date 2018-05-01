Альба: «Реал» не устроит для «Барселоны» чемпионский коридор? Уверен, что это идет от руководства»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал решение «Реала» не делать для каталонского клуба чемпионский коридор.

«Конечно, «Барселона» бы устроила «Реалу» чемпионский коридор. Мы уже делали это на «Сантьяго Бернабеу».

Уверен, что это идет сверху, а не потому, что игроки против. Если они не хотят это делать, это только потому, что им указывает руководство», – сказал Альба.

Ранее защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что данное решение – инициатива главного тренера Зинедина Зидана.