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  • Альба: «Реал» не устроит для «Барселоны» чемпионский коридор? Уверен, что это идет от руководства»

Альба: «Реал» не устроит для «Барселоны» чемпионский коридор? Уверен, что это идет от руководства»

1 мая 2018, 00:15
6

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал решение «Реала» не делать для каталонского клуба чемпионский коридор.

«Конечно, «Барселона» бы устроила «Реалу» чемпионский коридор. Мы уже делали это на «Сантьяго Бернабеу».

Уверен, что это идет сверху, а не потому, что игроки против. Если они не хотят это делать, это только потому, что им указывает руководство», – сказал Альба.

Ранее защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что данное решение – инициатива главного тренера Зинедина Зидана.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Барселона Реал Альба Жорди
Комментарии (6)
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ВетеR
1525124673
Зря,нужно проигрывать достойно...
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Football06
1525148031
Если вам делали то надо быть взаимным, а эти плачут мы не будем делать коридоры и тд. Барса поступила бы также щас бы все Рамосы Роналду Зиданы кричали изо всех дыр про это.. А сами так низко поступают, и самое прикольное ссылаются на то что говорят типо Барса не сделала Реал тогда когда Реал был Клубным Чемпионом Мира.. Прикиньте ..
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Fin035
1525151973
Чистой воды политика! Король все не успокоится, что Барселона ни его не признает, ни Испанию!
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Алексей новый
1525184585
К сожалению, политика рулит спортом в 21 веке
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