Балаге: «Фонсека отказал «Эвертону». Он хочет возглавить «Арсенал»

Испанский футбольный эксперт Гийом Балаге сообщил, что главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека надеется возглавить «Арсенал». Из-за этого специалист отказался от предложения «Эвертона».

«Эвертон» сделал Фонсеке предложение, но он ответил отказом. Почему? Потому что тренер думает об «Арсенале». Португальцу сказали, что «канониры» заинтересованы в его услугах», – заявил Балаге.

Португалец возглавил «Шахтер» 31 мая 2016 года и в первый же сезон завоевал с «горняками» все национальные титулы.