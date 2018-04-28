ФНЛ. «Крылья Советов» на новом стадионе победили «Факел» и вышли на второе место, «Спартак-2» проиграл «Шиннику»

В матче 35-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» дома победили «Факел» (2:1) и вышли на второе место в турнирной таблице.

Встреча прошла на новом стадионе, который примет матчи ЧМ-2018.

В другой игре «Спартак-2» в гостях проиграл «Шинник» – 0:1.

Первенство ФНЛ. 35-й тур

Шинник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Булия, 41.

Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кузьмин, 21; 1:1 – Соболев, 68; 2:1 – Корниленко, 70 (с пенальти).

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