Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Самаре открыли новый стадион. Здесь сыграет сборная России


    3
    Голосов: 10
    06.05.2018 15:25
    Сегодня – новый тест.

    На второй тестовой игре ожидается более 40 тысяч зрителей. Это станет рекордом ФНЛ.

    «Самара-Арена» открывалась позже остальных стадионов. На многих аренах уже прошли тестовые матчи. Здесь протянули до конца апреля. Перед игрой «Крыльев Советов» и «Факела» митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провел церемонию освящения сооружения. Самое интересное, что разрешение на ввод в эксплуатацию «Самара-Арена» получила только за день до первой игры.

    Ее площадь составляет 156 квадратных метров, высота – 60 метров. Этот стадион называют самым крупным среди всех, которые строились к чемпионату мира. Он сильно напоминает космический корабль, а летом здесь сыграют сборные России и Уругвая. «На таком красивом стадионе «Крылья» должны играть в Премьер-лиге», – говорил об арене нападающий Сергей Корниленко. Билеты на матч с «Факелом» раскупили всего за 5 часов.

    В материале нашего спецпроекта мы рассказывали об этом стадионе.

    На первый тестовый матч пустили всего 15 тысяч зрителей. Многим из них все понравилось.

    text

    Публикация от text (@_kovaleff_)

    text

    Публикация от text (@alenastek)

    text

    Публикация от text (@zapanskoy)

    text

    Публикация от text (@denatashka)

    text

    Публикация от text (@maksimtsepelev)

    Немного негатива:

    text

    Публикация от text (@lesenokx500vx)

    Матч с «Факелом» закончился победой 2:1. На гол гостей (Кузьмин) точным ударом ответил Соболев, а победный гол с пенальти забил Корниленко.

    Новый стадион открыли в Саранске. Все довольны!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Крылья Советов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 мая 2018, 13:57

      Однако рекорд по посещаемости матча ФНЛ принадлежит нижегородскому Олимпийцу и его стадиону - 42100 человек. Крыльям Советов до этого показателя не хватило всего несколько сотен.
      Источник: официальный сайт ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 7 мая 2018, 08:37

      Вперед Россия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 30 апреля 2018, 21:57

      blya и тут бесполезная церковь уберите этот стыд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      sampos 30 апреля 2018, 08:43

      Эх....., как бы теперь в "Крыльях" такую красивую игру "построить" в премьер лиге!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      max nik 29 апреля 2018, 06:23

      Самое главное, что митрополит освятил))) Мы русские, с нами Бог... И Черчесов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 29 апреля 2018, 03:13

      Очень красивый стадион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 29 апреля 2018, 01:35

      интересно сколько он месяцев простоит как стадион

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 28 апреля 2018, 22:17

      Красивый, особенно снаружи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 28 апреля 2018, 21:56

      На матч с Кубанью схожу по-любому

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 28 апреля 2018, 21:35

      Красивый стадион!С праздником вас Самарцы!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11