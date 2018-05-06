В Самаре открыли новый стадион. Здесь сыграет сборная России

Сегодня – новый тест.

На второй тестовой игре ожидается более 40 тысяч зрителей. Это станет рекордом ФНЛ.

«Самара-Арена» открывалась позже остальных стадионов. На многих аренах уже прошли тестовые матчи. Здесь протянули до конца апреля. Перед игрой «Крыльев Советов» и «Факела» митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провел церемонию освящения сооружения. Самое интересное, что разрешение на ввод в эксплуатацию «Самара-Арена» получила только за день до первой игры.

Ее площадь составляет 156 квадратных метров, высота – 60 метров. Этот стадион называют самым крупным среди всех, которые строились к чемпионату мира. Он сильно напоминает космический корабль, а летом здесь сыграют сборные России и Уругвая. «На таком красивом стадионе «Крылья» должны играть в Премьер-лиге», – говорил об арене нападающий Сергей Корниленко. Билеты на матч с «Факелом» раскупили всего за 5 часов.

В материале нашего спецпроекта мы рассказывали об этом стадионе.

На первый тестовый матч пустили всего 15 тысяч зрителей. Многим из них все понравилось.

text Публикация от text (@_kovaleff_) 28 Апр 2018 в 6:22 PDT

text Публикация от text (@alenastek) 28 Апр 2018 в 7:11 PDT

text Публикация от text (@zapanskoy) 28 Апр 2018 в 7:34 PDT

text Публикация от text (@denatashka) 28 Апр 2018 в 6:47 PDT

text Публикация от text (@maksimtsepelev) 28 Апр 2018 в 6:38 PDT

Немного негатива:

text Публикация от text (@lesenokx500vx) 28 Апр 2018 в 7:14 PDT

Матч с «Факелом» закончился победой 2:1. На гол гостей (Кузьмин) точным ударом ответил Соболев, а победный гол с пенальти забил Корниленко.

Новый стадион открыли в Саранске. Все довольны!