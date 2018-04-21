Новый стадион открыли в Саранске. Все довольны!

«Мордовия Арена» вмещает 30 тысяч зрителей, но во время проведения чемпионата мира она сможет принимать 45 тысяч. Здесь пройдут четыре встречи группового этапа. Вместе со стадионом строятся и уже построены десятки отдельных объектов. Говорят, что возведение арены пошло на пользу всему Саранску. Микрорайон «Юбилейный» соединили с центром города, создали зону отдыха, обустроили набережную. Но что с ареной будет дальше?
После чемпионата мира ее планируют отдать на баланс республики, но Москва будет два года помогать властям и команде. Стадион могут использовать для разного рода деятельности. Одним футболом все средства не окупить. Тем более что у «Мордовии» регулярно возникают проблемы с финансированием. Сейчас команда выступает в ПФЛ, где уверенно лидирует в зоне «Урал-Поволжье». О Премьер-лиге здесь только мечтают, но футбол не угасает. Сейчас все слухи о долгах в команде опровергаются.
В материале нашего спецпроекта мы рассказывали обо всех аренах предстоящего чемпионата мира.
Первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» команда сыграла против команды «Зенит-Ижевск». На матч пустили 10 тысяч зрителей. В Саранск приехали Виталий Мутко, Алексей Сорокин и другие известные люди. Мутко даже пообщался с болельщиками.
Так арена сейчас выглядит изнутри:
Фанаты уже оценили новый стадион:
«Урал» открыл стадион и победил «Спартак». Мы это видели
Еще плюс два новых стадиона в России. Красота