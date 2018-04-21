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    Новый стадион открыли в Саранске. Все довольны!


    4
    Голосов: 8
    21.04.2018 18:15
    Выглядит красиво, но что с ним будет дальше?

    «Мордовия Арена» вмещает 30 тысяч зрителей, но во время проведения чемпионата мира она сможет принимать 45 тысяч. Здесь пройдут четыре встречи группового этапа. Вместе со стадионом строятся и уже построены десятки отдельных объектов. Говорят, что возведение арены пошло на пользу всему Саранску. Микрорайон «Юбилейный» соединили с центром города, создали зону отдыха, обустроили набережную. Но что с ареной будет дальше?

    После чемпионата мира ее планируют отдать на баланс республики, но Москва будет два года помогать властям и команде. Стадион могут использовать для разного рода деятельности. Одним футболом все средства не окупить. Тем более что у «Мордовии» регулярно возникают проблемы с финансированием. Сейчас команда выступает в ПФЛ, где уверенно лидирует в зоне «Урал-Поволжье». О Премьер-лиге здесь только мечтают, но футбол не угасает. Сейчас все слухи о долгах в команде опровергаются.

    В материале нашего спецпроекта мы рассказывали обо всех аренах предстоящего чемпионата мира.

    Первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» команда сыграла против команды «Зенит-Ижевск». На матч пустили 10 тысяч зрителей. В Саранск приехали Виталий Мутко, Алексей Сорокин и другие известные люди. Мутко даже пообщался с болельщиками.

    Так арена сейчас выглядит изнутри:

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    Публикация от text (@tonerpro13)

    Фанаты уже оценили новый стадион:

    text

    Публикация от @text

    text

    Публикация от text (@nikita_boriskin_13)

    text

    Публикация от text (@vardanianeduard75)

    text

    Публикация от @text

    «Урал» открыл стадион и победил «Спартак». Мы это видели

    Еще плюс два новых стадиона в России. Красота

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 апреля 2018, 07:56

      У меня родня в Мордовии, мы с женой там часто бываем.
      Могу сказать одно: что нахрен он там никому не нужен.
      Да, есть плюс в виде ремонта дорог, центральных улиц, аэропорта и т.д.
      Но это и без того было раньше. Саранск и без того - один из самых благоустроенных городов.
      А вот что цены на жильё и пр. теперь там просто капец.
      Что пошло перераспределение внутренних ресурсов, изначально запланированных на другое.
      Что власть и их сынки в очередной раз напилились бабла.
      Об этом умалчивается.

      Ну а что в нефутбольном городе ставить эту бандурину - это вообще не обсуждается.
      Всё равно что проводить чемпионат мира по хоккею в Африке.

      P.S.: угорал над фото, где парень стоит посреди грязного пустыря на фоне стадиона. Очень наглядно.

      Лучше бы дорогу Саранск - Рузаевка до ума довели.

      -3
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Danish Dynamite 23 апреля 2018, 08:19

      Тебе и таким же подобным недалеким людям и всей вашей компашке около 20 человек стадион может и не нужен, а вот про остальных ротик лучше не открывай, а насчет дороги это проблемы местного самоуправления, кого выбрали главой района с него и спрашивайте и грех это не знать, а ты видимо тормоз по политической части субъектов и не пиши больше хрень, говоря за всех, а то как в армии будет, за одного долба...ба страдают все, а ты как раз и есть этот долба...б

      5
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Danish Dynamite 23 апреля 2018, 17:34

      Ну ты просто олигофрен создать профиль st13, у которого +10 рейт и 0 комментов и проставить минуса, ну просто реально Алешка явный, удачи неадекватный

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 апреля 2018, 03:23

      Нужно развивать детский футбол

      3
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 22 апреля 2018, 23:20

      Лучше бы в Набережных Челнах построили стадион КАМАЗ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +388

      R015RK 22 апреля 2018, 14:32

      Очередная мертвая постройка в будущем. Снова выпендреж нашего государства. ЧМ пройдет и стадион никому не нужен будет.Печально, но факт

      8
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 22 апреля 2018, 13:46

      Красиво!! На Альянц - Арену чем то похож...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 22 апреля 2018, 10:52

      super

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 апреля 2018, 09:31

      Удачи стадиону

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 22 апреля 2018, 08:13

      Круто!

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 апреля 2018, 06:51

      А то что пишут нахер он нужен,,,,,,,,всё это чушь большие города и команды и сами могут построить,,а вот в Саранске такое чудо могло появиться только благодоря государству,,,вместимость после ЧМ будет снижена до 30 тысяч,,,,вполне реально заполнять его хотябы на 70 %,,,,,численность Саранска 314 тысяч,,,,,что хочется пожелать что бы народ пошёл на этот красавец и недал ему умереть,,,

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > slavutiq70 23 апреля 2018, 07:58

      Чушь? а зачем в Саранске, где футбола толком нет, это "чудо"?
      Почему не в Якутске? Якутия с точки зрения туризма вообще самый красивый регион)))))))

      -3
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > slavutiq70 1 ноября 2019, 07:01

      Ну че как там стадион??? Путину слава?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 апреля 2018, 06:44

      Красивый что скажеш,,,,,,Удачи ему и пожелания жителем Саранска заполнять его и тащить свою команду в вышку,,,,,

      3
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