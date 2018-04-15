Еще плюс два новых стадиона в России. Красота

Первые матчи сыграны на новеньких аренах в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Сначала нижегородский «Олимпиец» принимал «Зенит-2» в рамках очередного тура ФНЛ. Хозяева проиграли 0:1 из-за гола Панюкова. Стадион «Нижний Новгород» был заложен летом 2015 года, а 23 марта 2018-го – введен в эксплуатацию. Вместимость – 45 тысяч человек. На ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа (Швеция – Южная Корея, Аргентина – Хорватия, Англия – Панама и Швейцария – Коста-Рика), а также игра 1/8 финала и четвертьфинал.

text Публикация от text (@491sasha) 15 Апр 2018 в 10:40 PDT

text Публикация от text (@ira463) 15 Апр 2018 в 11:43 PDT

У ростовчан поводов для радости было больше. «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 благодаря голам Сигурдарсона и Байрамяна. Вместимость «Ростов-Арены», как и у стадиона «Нижний Новгород», составляет 45 тысяч человек. Здесь пройдут четыре матча ЧМ-2018: Бразилия – Швейцария, Уругвай – Саудовская Аравия, Южная Корея – Мексика, Исландия – Хорватия. Кроме того, пройдет игра 1/8 финала.

text Публикация от text (@world_stadium_life) 15 Апр 2018 в 12:17 PDT

Все о новых стадионах России, которые примут ЧМ-2018

Таким образом, на девяти из 12 стадионах к ЧМ-2018 уже состоялся хотя бы один матч. Осталось открыть еще три стадиона. Первый матч на «Мордовия Арене» пройдет 21 апреля – «Мордовия» примет «Зенит-Ижевск». В тот же день «Волгоград Арена» откроется игрой «Ротор-Волгоград» – «Луч-Энергия». 28 апреля запланирован первый тестовый матч для «Крыльев Советов» на «Самара Арене» – соперником станет воронежский «Факел».