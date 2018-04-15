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    Еще плюс два новых стадиона в России. Красота


    4.6
    Голосов: 8
    15.04.2018 22:55
    Первые матчи сыграны на новеньких аренах в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

    Сначала нижегородский «Олимпиец» принимал «Зенит-2» в рамках очередного тура ФНЛ. Хозяева проиграли 0:1 из-за гола Панюкова. Стадион «Нижний Новгород» был заложен летом 2015 года, а 23 марта 2018-го – введен в эксплуатацию. Вместимость – 45 тысяч человек. На ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа (Швеция – Южная Корея, Аргентина – Хорватия, Англия – Панама и Швейцария – Коста-Рика), а также игра 1/8 финала и четвертьфинал.

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    Публикация от text (@491sasha)

    text

    Публикация от text (@ira463)

    У ростовчан поводов для радости было больше. «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 благодаря голам Сигурдарсона и Байрамяна. Вместимость «Ростов-Арены», как и у стадиона «Нижний Новгород», составляет 45 тысяч человек. Здесь пройдут четыре матча ЧМ-2018: Бразилия – Швейцария, Уругвай – Саудовская Аравия, Южная Корея – Мексика, Исландия – Хорватия. Кроме того, пройдет игра 1/8 финала.

    text

    Публикация от text (@world_stadium_life)

    Все о новых стадионах России, которые примут ЧМ-2018

    Таким образом, на девяти из 12 стадионах к ЧМ-2018 уже состоялся хотя бы один матч. Осталось открыть еще три стадиона. Первый матч на «Мордовия Арене» пройдет 21 апреля – «Мордовия» примет «Зенит-Ижевск». В тот же день «Волгоград Арена» откроется игрой «Ротор-Волгоград» – «Луч-Энергия». 28 апреля запланирован первый тестовый матч для «Крыльев Советов» на «Самара Арене» – соперником станет воронежский «Факел».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com/fcolympiec, vk.com/rostov_arena, vk.com/fcrostov, instagram.com/world_stadium_life, instagram.com/ira463, instagram.com/491sasha
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 8
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 18:02

      А чё стадик в Ростове на 30% заполнен?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 апреля 2018, 07:02

      Стадионы должны строиться для комфорта как играющих игроков так и болельщиков , с этим всё понятно. Но грош цена этим стадионам , если команды будут показывать убогую игру при низкой посещаемости болельщиков. Лет через 5 , без должных вложений в их обслуживание , а денег не будет , без посещения их болельщиками , т.е. при невразумительной игре клубов , эти хоромы превратятся в памятники путинского чемпионата мира

      1
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      Рейтинг: +20

      valexa 17 апреля 2018, 21:33

      А "колизей" в Краснодаре круче

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 08:25

      Как красив первыи стадин на самом деле.А в Ростове внутри не особо красиво

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 апреля 2018, 20:13

      заполняемость стадионов этих конечно меня сильно интересует впоследствии... особенно , тех которые не в рфпл будут использоваться...

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 16 апреля 2018, 18:05

      В ростове красивая арена, мне нравятся такие!

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 16 апреля 2018, 17:20

      они сначала за такие деньги уровень нашего футбола бы подняли а то получается пыль в глаза а потом что****?

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 16 апреля 2018, 16:46

      Ну напишу и я малость про Ростов арену. Сам стадион просто класс акустика супер. Радует, что много точек для торговли всякой едой , думаю рацион увеличат со временем. Захожу так в туалет извините за подробности )) и тут , что я вижу все чисто опрятно возле каждого умывальника мыло жидкое, в кранах вода горячая и фены руки сушить, Очень понравились что можно спокойно пройти по балкону в любой сектор, Ну за исключением тех кто прячется за за вип витринами в зверинце)) Да вот что еще особо порадовали наши фанаты, питарды запалили кресла поломали матюков накричали а так все нормально.Вид шикарный звук тоже , а поле чистый изумрудный ковёр порой казалось что команде тяжело тут играть потому мяч летит ровно и четко в цель не цепляясь за попутные кочки))))), Ну и в конце конечно накрыла ностальгия как там наш старый Олимп Батюшка как он одиноко стоит один совсем ,Со своими железными трибунами и вечно (пахнущими туалетами). А что касаемо посещаемости , то все зависит конечно от нас и нашей команды)) - думаю сработаемся . Что не говори а что урвали чемп это великое дело. Всем удачи други)))

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      Рейтинг: +20

      valexa > klim2m 17 апреля 2018, 21:35

      после третей игры зайди и "умойся"

      1
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      Рейтинг: +20

      valexa > valexa 17 апреля 2018, 21:35

      с мыльцем :))

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > valexa 18 апреля 2018, 18:20

      Поживем увидим)))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 апреля 2018, 13:30

      По фото очень понравился,,,стадион в Нижнем,,,он какой то воздушный приятен для глаза,,,,,,Ростовский более классический но тоже супер и Ростовский скорей всего будет заполняться пускай не аншлаг,но пустовать не будет,,,,

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:48

      жаль только после ЧМ не все стадионы будут эксплуатироваться по назначению а на играх будет заполняться лишь малая часть таких больших арен.

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