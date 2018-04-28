Агент: «Головин интересен «Саутгемптону» и «Ньюкаслу», но 20 миллионов за него пока никто не дает»

Владелец спортивного агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков поделился информацией о том, какие клубы заинтересованы в приобретении полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Головину надо уезжать. Есть конкретные предложения от клубов английской Премьер-лиги, но не из топов. Насколько мне известно, интерес к полузащитнику сборной России есть у «Саутгемптона» и «Ньюкасла».

Но не все зависит от Александра. У него действующий контракт с армейцами и есть сумма, которую хотел бы выручить с трансфера ЦСКА. Пока требуемую сумму, а это, по моим данным, около 20 миллионов евро, никто не дает. Но впереди чемпионат мира, и Александр может себя капитализировать», – сказал Маньяков.