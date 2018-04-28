Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Головин интересен «Саутгемптону» и «Ньюкаслу», но 20 миллионов за него пока никто не дает»

Агент: «Головин интересен «Саутгемптону» и «Ньюкаслу», но 20 миллионов за него пока никто не дает»

28 апреля 2018, 14:59
16

Владелец спортивного агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков поделился информацией о том, какие клубы заинтересованы в приобретении полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Головину надо уезжать. Есть конкретные предложения от клубов английской Премьер-лиги, но не из топов. Насколько мне известно, интерес к полузащитнику сборной России есть у «Саутгемптона» и «Ньюкасла».

Но не все зависит от Александра. У него действующий контракт с армейцами и есть сумма, которую хотел бы выручить с трансфера ЦСКА. Пока требуемую сумму, а это, по моим данным, около 20 миллионов евро, никто не дает. Но впереди чемпионат мира, и Александр может себя капитализировать», – сказал Маньяков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Саутгемптон Ньюкасл Головин Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1524917053
Может получиться так , что после чемпионата по итогам выступления сборной цена может еще существенно упасть.
Ответить
Рубинище
1524917526
В ЦСКА он в еврокубках будет играть, а в этих днищах за выживание биться..и смысл уезжать? да и дороже 12-15 лямов его никто не купит..Если уходить то только к топам.. пусть подождёт пока Венгер трудоустроится..
Ответить
bset
1524919662
Саутгемптон - это перебор. Но за среднюю английскую команду вполне можно поиграть. В топ-клуб из России в одно движение тяжело перебраться. А если переберешься, есть шанс в запасе осесть. А средний клуб не может себе позволить по 3-4 игрока на позицию, а значит там могут больше прощать. Ведь период адаптации никто не отменял. А уже как привыкнешь в темпам европейского чемпионата и там покажешь себя, тогда уже можно и топ-команды заинтересовать.
Ответить
elsa
1524923324
какие 20 вообще? за что?
Ответить
ostrmaksim
1524923609
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://ocn.pt/Wo2a
Ответить
Полная Канистра
1524926108
если мы вылетаем на групповом этапе ЧМ то какие капитализации у него будут? получится ни того ни другого
Ответить
OfaZavr
1524929584
зачем сейчас об этом говорить, парню предстоит выступление на ЧМ и важный отрезок в играх за клуб, зачем забивать ему голову всякой всячиной.
Ответить
prezent2017
1524929739
Акции Головастика падают.
Ответить
Вомбат
1524940386
Ньюкасл - это вряд ли. А вот Саутгемптону в чемпионшипе Головин точно пригодился бы. Забивать бывшей команде Слуцкого.
Ответить
zigbert
1524992420
Как решит Головин,так и будет.
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
16
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
3
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
16
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+