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  • Артур Нигматуллин: «Фотографировать на айфон Дзагоева учил Фил из «Бригады»

Артур Нигматуллин: «Фотографировать на айфон Дзагоева учил Фил из «Бригады»

28 апреля 2018, 11:31
4

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о том, как его бывший партнер по московскому ЦСКА Алан Дзагоев осваивал фотографию на айфоне. Этому осетинца учил актер Владимир Вдовиченков.

— Ника Пилиев переносил Дзагоеву контакты на третий айфон — сам он не справлялся. Ваша история про Алана?

— Тоже про айфон. Дзага только приехал в Москву с Дмитрием Рыжовым, мы проводили вместе много времени, сериал «Бригада» пересматривали. Идем как-то по торговому центру, видим Владимира Вдовиченкова. Бежим за ним, чтобы сфотографироваться, и Алан через весь ТЦ кричит: «Фил, Фил!» Я дергаю: «Ты тормози, его не Фил зовут, а Владимир».

Вдовиченков без проблем согласился. Он и сам, кажется, узнал Дзагоева: он уже попал в сборную. Айфоны тогда только появились. Алан свой крутит-вертит: «Как снять?» Вдовиченков показывает: «Да вот здесь кнопочку нажми». Алан нажал. А через два дня телефон потерял. Так и не появилось у меня фото с Филом! А я как раз хотел отправить друзьям во Владивосток.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Нигматуллин Артур Дзагоев Алан
Комментарии (4)
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vladik12
1524904361
Иногда кажется, что в футбол Алана учила играть мама Саши Белого.
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С-Пб on-line
1524907634
Ахахаха)))) не удивлюсь, если это правда
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Татарин за ЦСКА
1524916482
С Дзагой конечно не соскучишься
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ЖОРРО
1524927870
А сейчас то умеет фотографировать?)))
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