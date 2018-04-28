Артур Нигматуллин: «Фотографировать на айфон Дзагоева учил Фил из «Бригады»

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о том, как его бывший партнер по московскому ЦСКА Алан Дзагоев осваивал фотографию на айфоне. Этому осетинца учил актер Владимир Вдовиченков.

— Ника Пилиев переносил Дзагоеву контакты на третий айфон — сам он не справлялся. Ваша история про Алана?

— Тоже про айфон. Дзага только приехал в Москву с Дмитрием Рыжовым, мы проводили вместе много времени, сериал «Бригада» пересматривали. Идем как-то по торговому центру, видим Владимира Вдовиченкова. Бежим за ним, чтобы сфотографироваться, и Алан через весь ТЦ кричит: «Фил, Фил!» Я дергаю: «Ты тормози, его не Фил зовут, а Владимир».

Вдовиченков без проблем согласился. Он и сам, кажется, узнал Дзагоева: он уже попал в сборную. Айфоны тогда только появились. Алан свой крутит-вертит: «Как снять?» Вдовиченков показывает: «Да вот здесь кнопочку нажми». Алан нажал. А через два дня телефон потерял. Так и не появилось у меня фото с Филом! А я как раз хотел отправить друзьям во Владивосток.