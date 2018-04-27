Черчесов: «Скажу банальную вещь, но мы понимаем, кто такие Суарес и Кавани»

Главный тренер сборной России поделился мнением о форвардах команды Уругвая Луисе Суаресе и Эдинсоне Кавани.

– Сборная Уругвая: пара форвардов Суарес – Кавани выглядит чуть ли не самой грозной в нашей группе. У вас еже составлен план по ее нейтрализации?

– Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена.

Напомним, что сборная Россия на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.