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  • Черчесов: «Скажу банальную вещь, но мы понимаем, кто такие Суарес и Кавани»

Черчесов: «Скажу банальную вещь, но мы понимаем, кто такие Суарес и Кавани»

27 апреля 2018, 23:06
10

Главный тренер сборной России поделился мнением о форвардах команды Уругвая Луисе Суаресе и Эдинсоне Кавани.

– Сборная Уругвая: пара форвардов Суарес – Кавани выглядит чуть ли не самой грозной в нашей группе. У вас еже составлен план по ее нейтрализации?

– Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена.

Напомним, что сборная Россия на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия Уругвай Суарес Луис Кавани Эдинсон Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Рубинище
1524860893
Ему лучше помолчать, итак оптимизма нет совсем.по поводу наших.
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dddolphin
1524861183
и поэтому мы сыграем в ничью с Саудовской Аравией, проиграем Египту, и обыграем Уругвай.
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Федя Кабак
1524861190
Что за м...к, что мля,несёт! Увольте его скорее. Хочешь сказать что Илюшка Кутепов удержит Кавани и Суареса?Идиот!
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Юрий Б.
1524862857
Надо было добавить что теперь сборная обыграет их
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1524867080
В ходе этих контрольных игр выяснилось , что сборную России громкие имена не столько смущают, сколько ужасают.
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SPACE TRUCKIN
1524886295
нашей сборной придётся биться за вторую строчку с Египтом и Салахом...Джикия не восстановится уже к началу - просить Березуцких вернуться только...защитников нет совсем...(((
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RLoko
1524887397
Главное понять кто такой Салах, кто такие египтяне и футболисты сборной Саудовской Аравии. Вот если мы поймем, что они тоже футболисты, тогда у нас будут шансы. А то такое ощущение, что все считают, что мы уже обыграли Саудовскую Аравию.
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prezent2017
1524916271
С твоей обороной и пары средненьких негров бы хватило.
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zigbert
1524986491
Все считают Уругвай фаворитом в нашей группе,но все может повернуться с ног на голову.
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