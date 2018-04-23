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  • Каррера: «Поражение от «Ахмата» – тренерское. Мне будет это уроком»

Каррера: «Поражение от «Ахмата» – тренерское. Мне будет это уроком»

23 апреля 2018, 21:45
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Это поражение тренерское. Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю в чем ошибка, но оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ и отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Borz1
1524509489
АХМАТ-СИЛА
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Старикан
1524509501
А ну да...забыл игроков к матчу подготовить...
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VeniaminS
1524509617
Да уж -пролетели как фанера над Парижем!!!
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Avitaminoz
1524509884
Каррера получил урок. А интересно, какой урок получили игроки? Тот же Комбарик, Максимович, Самедов...
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Кинстифа
1524509898
Хватит на себя всё брать.. в стартовом составе конечно много вопросов... НО не ты же такой рукожопый, что все удары прям в кипера по центру отправляешь.. или мяч на ровном месте теряешь.. или соперникам его даришь, как в игре с Уралом...
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vitvik
1524510420
У «Спартака» самый лёгкий календарь в чемпионате, а в кубке просто не с кем играть было.
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Полная Канистра
1524510846
а с уралом что ? разве не было это уроком или это просто так пропустили и ладно
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maygli
1524513292
Вот Ледяхо рассказал какая унего была тактика и установка на игру, а Каррера как всегда, типа я понял свою ошибку и ни слова о том во что они собирались играть. Ощущение что он сам не знает во что играют его игроки уже третью игру подряд. Ну теперь ждём разгрома в четвёртой нам не привыкать, Каррера приучил.
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maygli
1524514900
А от Тосно и Урала уроков не достаточно было? Словоблудие одно.
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OfaZavr
1524557599
этих уроков за сезон накопилось ой сколько ну и где выводы и работа над ошибками.
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