Каррера: «Поражение от «Ахмата» – тренерское. Мне будет это уроком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Это поражение тренерское. Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю в чем ошибка, но оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ и отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

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