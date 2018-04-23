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    Каррера: «Поражение от «Ахмата» – тренерское. Мне будет это уроком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

    «Это поражение тренерское. Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю в чем ошибка, но оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ и отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 21:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:47

      Чё ты такое, Максимка, игрочишкам своим сделал, что ни тебя сливают?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:13

      этих уроков за сезон накопилось ой сколько ну и где выводы и работа над ошибками.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 23:21

      А от Тосно и Урала уроков не достаточно было?
      Словоблудие одно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 22:54

      Вот Ледяхо рассказал какая унего была тактика и установка на игру, а Каррера как всегда, типа я понял свою ошибку и ни слова о том во что они собирались играть.
      Ощущение что он сам не знает во что играют его игроки уже третью игру подряд.
      Ну теперь ждём разгрома в четвёртой нам не привыкать, Каррера приучил.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 22:14

      а с уралом что ? разве не было это уроком или это просто так пропустили и ладно

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Полная Канистра 23 апреля 2018, 22:55

      А потом Тосно и т.д. и т.п.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 апреля 2018, 22:07

      У «Спартака» самый лёгкий календарь в чемпионате, а в кубке просто не с кем играть было.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2018, 21:58

      Хватит на себя всё брать.. в стартовом составе конечно много вопросов...
      НО не ты же такой рукожопый, что все удары прям в кипера по центру отправляешь.. или мяч на ровном месте теряешь.. или соперникам его даришь, как в игре с Уралом...

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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 23 апреля 2018, 21:58

      Каррера получил урок. А интересно, какой урок получили игроки? Тот же Комбарик, Максимович, Самедов...

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Avitaminoz 23 апреля 2018, 22:56

      Пару лямов на счёт они получили...

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 апреля 2018, 21:53

      Да уж -пролетели как фанера над Парижем!!!

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 21:51

      А ну да...забыл игроков к матчу подготовить...

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