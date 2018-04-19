Эмери провел встречу с представителями «Сосьедада»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может сменить место работы предстоящим летом. Испанский специалист скорее всего покинет Париж по завершении текущего сезона – в клубе недовольны результатами команды, учитывая многомиллионные вливания на трансферы в последние годы.

Эмери близок к возвращению в Испанию, где он работал с «Валенсией» и «Севильей». На этот раз он может возглавить «Реал Сосьедад». Представители клуба уже побывали в Париже, где встретились с Эмери, чтобы обсудить возможность сотрудничества.