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    Эмери провел встречу с представителями «Сосьедада»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может сменить место работы предстоящим летом. Испанский специалист скорее всего покинет Париж по завершении текущего сезона – в клубе недовольны результатами команды, учитывая многомиллионные вливания на трансферы в последние годы.

    Эмери близок к возвращению в Испанию, где он работал с «Валенсией» и «Севильей». На этот раз он может возглавить «Реал Сосьедад». Представители клуба уже побывали в Париже, где встретились с Эмери, чтобы обсудить возможность сотрудничества.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.04.2018 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:53

      Там ему будет спокойнее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2018, 10:57

      Фурсенко почему дремлет вот было бы прикольно воссоединение тренеришки с игрочишкой

      5
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean > Garrincha58 19 апреля 2018, 11:00

      Проорал))

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