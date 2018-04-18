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  • Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Лапочкин, «Спартак» с «Ахматом» рассудит Вилков

Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Лапочкин, «Спартак» с «Ахматом» рассудит Вилков

18 апреля 2018, 12:36
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РФС назначил арбитров на игры 27 тура РФПЛ.

Центральный матч между ЦСКА и «Краснодаром» обслужит петербуржец Сергей Лапочкин. На встрече между «Спартаком» и «Ахматом» будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Анжи» – «Урал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Тосно» – «Амкар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Сухой (Московская область); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Анжи Урал СКА-Хабаровск Динамо Арсенал Зенит Тосно Амкар-Пермь ЦСКА Краснодар Локомотив Уфа Спартак Ахмат Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Еськов Алексей Вилков Михаил Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир Галимов Роман
Комментарии (1)
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prezent2017
1524053231
Быстро Вилков выплыл после того, как сплавил Амкар. Правильно говорят: г-но не тонет!
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