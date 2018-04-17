Бонуччи: «Слава богу, меня не было на «Бернабеу», иначе я мог не сдержать свои инстинкты»

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, выступающий ныне за «Милан», заявил, что был очень огорчен вылетом «старой синьоры» из Лиги чемпионов в четвертьфинале от «Реала» (0:3; 3:1). Футболист отметил, что будь он в составе туринцев, он вряд ли смог бы сдержать эмоции после того, как судья Майкл Оливер наказал «бьянконери» пенальти в компенсированное время ответного матча.

Напомним, благодаря 11-метровому удару, реализованному нападающим Криштиану Роналду, мадридцы вышли в полуфинал.

«Это была полная эмоций неделя. Я очень рад за «Рому» и очень огорчен вылетом «Ювентуса».

Не каждый день посчастливится забить три гола на «Сантьяго Бернабеу». В конце матча случился этот сомнительный эпизод, но «Ювентус» доказал свой высокий уровень, а такие моменты могут случаться.

Когда арбитр назначил пенальти, я подумал: «Слава богу, что меня там не было». Возможно, я бы не смог обуздать свои инстинкты», – сказал Бонуччи.