Бундеслига. «Байер» разгромил «Айнтрахт», «Ганновер-96» сыграл вничью с «Штутгартом» и другие результаты

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Байер» дома обыграл «Айнтрахт» со счетом 4:1.

Хозяева набрали 51 очко и укрепились на четвертой строчке в турнирной таблице. «Айнтрахт» с 46-ю очками опустился на шестую строчку.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Байер – Айнтрахт – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Брандт, 20; 1:1 – Фабиан, 23; 2:1 – Фолланд, 75; 3:1 – Фолланд, 77; 4:1 – Фолланд, 88.

Герта – Кельн – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Битенкур, 29; 1:0 – Зельке, 49; 2:1 – Зельке, 53.

Штутгарт – Ганновер-96 – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Томми, 53; 1:1 – Фуллкруг, 90+1.

Хоффенхайм – Гамбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гнабри, 18; 2:0 – Салаи, 27.

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