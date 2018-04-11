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    Манолас стал лучшим на поле по трем показателям в игре с «Барселоной»

    В прошедший вторник в Риме состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

    Защитник итальянской команды Костас Манолас стал лучшим на поле сразу по нескольким показателям, сообщает InStat. Он среди полевых игроков допустил меньше всех брака – 6%. Также Манолас отличился по проценту выигранных единоборств (89%) и точности передач (92%).

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 10:53
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