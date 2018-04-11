Манолас стал лучшим на поле по трем показателям в игре с «Барселоной»

В прошедший вторник в Риме состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

Защитник итальянской команды Костас Манолас стал лучшим на поле сразу по нескольким показателям, сообщает InStat. Он среди полевых игроков допустил меньше всех брака – 6%. Также Манолас отличился по проценту выигранных единоборств (89%) и точности передач (92%).

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ