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    Салихамиджич: «Бавария» в Испании смогла создать хорошие предпосылки для выхода в полуфинал ЛЧ»

    Спортивный директор «Баварии» и ее бывший игрок Хасан Салихамиджич отметил, что немецкий клуб сосредоточен не только на четвертьфинальном противостоянии с «Севильей» в Лиге чемпионов.

    «Перед нами стоят и другие цели. В течение следующих дней нам предстоит несколько сложных матчей.

    Домашний матч против «Севильи» будет тяжелым. Это серьезный соперник, но в Испании мы смогли создать хорошие предпосылки для выхода в полуфинал», – считает он.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.

    Источник: ФК «Бавария»

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    11.04.2018 07:20
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