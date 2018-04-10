«Барселона» предлагает 100 миллионов за 19-летнего защитника «Лейпцига»

Защитник «РБ Лейпцига» Дайот Упамечано продолжает находиться в трансферных целях скаутов «Барселоны», сообщает Telefoot.

Каталонский клуб готов предложить 100 миллионов евро за 19-летнего французского футболиста. В «Барсе» рассматривают его как будущую замену Жерару Пике.

Упамечано лишь в этом сезоне стал стабильно появляться в основном составе немецкого клуба. В Бундеслиге он записал на свой счет 21 игру, а также один гол.

Ранее об интересе в услугах Упамечано сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Арсенала» и «Милана».