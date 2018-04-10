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    «Барселона» предлагает 100 миллионов за 19-летнего защитника «Лейпцига»

    Защитник «РБ Лейпцига» Дайот Упамечано продолжает находиться в трансферных целях скаутов «Барселоны», сообщает Telefoot.

    Каталонский клуб готов предложить 100 миллионов евро за 19-летнего французского футболиста. В «Барсе» рассматривают его как будущую замену Жерару Пике.

    Упамечано лишь в этом сезоне стал стабильно появляться в основном составе немецкого клуба. В Бундеслиге он записал на свой счет 21 игру, а также один гол.

    Ранее об интересе в услугах Упамечано сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Арсенала» и «Милана».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 08:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 18:54

      да берите нам то что у вас денег то не мерено

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 10:11

      Цена слишком завышена.

      5
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 10 апреля 2018, 10:06

      Молодой игрок не может столько стоить....вот так цены накручивают агенты...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > jaxtr 12 апреля 2018, 19:09

      При чём тут агенты - если клуб сам предлагает!?

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 апреля 2018, 09:52

      барса шикует

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 апреля 2018, 09:04

      100 лямов за человека,который вчера сделал игру для Байера...Рановато ему столько стоить.

      1
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