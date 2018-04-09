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    Хохлов не получал указаний от руководства «Динамо» не ставить Погребняка в состав

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что ему никогда не поступало указаний от руководства клуба не ставить нападающего Павла Погребняка в состав бело-голубых.

    «Нет. Никаких указаний не было. Придя в команду, я сразу сказал, что для меня не важно, кто играл, а кто не играл. У всех был шанс.

    В моем понимании Павел проиграл конкуренцию Бечираю и Луценко. Другой тренер, может, рассудил бы иначе. Это мое решение», – заявил Хохлов.

    Напомним, что в начале года клуб разорвал контракт с форвардом. После этого он на правах свободного агента перешел в «Тосно».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2018 06:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:10

      После этого он на правах свободного агента перешел в «Тосно» и забивает в каждой игре, иногда по два!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +961

      Mr Green 9 апреля 2018, 11:45

      Иногда игрок просто не вписывается в состав или модель игры, и это не значит что он плох, но ради одного игрока не перестраивают игру всей команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:36

      Что теперь руками размахивать,Погребняк играет в другой команде.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 9 апреля 2018, 11:24

      Может Погребняка и в сборную взять? Забил в паре матчей и уже король....

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Старина Хэнк 9 апреля 2018, 18:11

      Имеет смысл. Вместо Заболотного.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 9 апреля 2018, 10:37

      Тренер и договор определяют: будет ли игрок играть в матче

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 апреля 2018, 08:22

      Зачем тогда нужен тренер, если руководство решает кому играть??? Хотя в Англии Абрамович хотел видеть Тореса в команде, пришлось покупать и ставить в состав. А как он играл всем известно(((

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 9 апреля 2018, 07:37

      Сер Алекс Фергюсон не получал указаний от руководства «Манчестер Юнайтед» не ставить Лукаку в состав.
      Как вам такой заголовок в аглицкой прессе?

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 апреля 2018, 07:15

      Черчесов номер два....или просто слепец?

      0
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