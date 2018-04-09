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  • Хохлов не получал указаний от руководства «Динамо» не ставить Погребняка в состав

Хохлов не получал указаний от руководства «Динамо» не ставить Погребняка в состав

9 апреля 2018, 06:46
9

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что ему никогда не поступало указаний от руководства клуба не ставить нападающего Павла Погребняка в состав бело-голубых.

«Нет. Никаких указаний не было. Придя в команду, я сразу сказал, что для меня не важно, кто играл, а кто не играл. У всех был шанс.

В моем понимании Павел проиграл конкуренцию Бечираю и Луценко. Другой тренер, может, рассудил бы иначе. Это мое решение», – заявил Хохлов.

Напомним, что в начале года клуб разорвал контракт с форвардом. После этого он на правах свободного агента перешел в «Тосно».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
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пряник929
1523247331
Черчесов номер два....или просто слепец?
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retiremen
1523248640
Сер Алекс Фергюсон не получал указаний от руководства «Манчестер Юнайтед» не ставить Лукаку в состав. Как вам такой заголовок в аглицкой прессе?
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Superviser77
1523251324
Зачем тогда нужен тренер, если руководство решает кому играть??? Хотя в Англии Абрамович хотел видеть Тореса в команде, пришлось покупать и ставить в состав. А как он играл всем известно(((
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Юрий Б.
1523259442
Тренер и договор определяют: будет ли игрок играть в матче
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Старина Хэнк
1523262248
Может Погребняка и в сборную взять? Забил в паре матчей и уже король....
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zigbert
1523262999
Что теперь руками размахивать,Погребняк играет в другой команде.
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Mr Green
1523263546
Иногда игрок просто не вписывается в состав или модель игры, и это не значит что он плох, но ради одного игрока не перестраивают игру всей команды.
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prezent2017
1523286630
После этого он на правах свободного агента перешел в «Тосно» и забивает в каждой игре, иногда по два!
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