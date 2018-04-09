Хохлов не получал указаний от руководства «Динамо» не ставить Погребняка в состав

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что ему никогда не поступало указаний от руководства клуба не ставить нападающего Павла Погребняка в состав бело-голубых.

«Нет. Никаких указаний не было. Придя в команду, я сразу сказал, что для меня не важно, кто играл, а кто не играл. У всех был шанс.

В моем понимании Павел проиграл конкуренцию Бечираю и Луценко. Другой тренер, может, рассудил бы иначе. Это мое решение», – заявил Хохлов.

Напомним, что в начале года клуб разорвал контракт с форвардом. После этого он на правах свободного агента перешел в «Тосно».