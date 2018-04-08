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    Симонов: «Зениту» надо летом купить Погребняка. Забивной мощный форвард!»

    Журналист Дмитрий Симонов после матча 25 тура РФПЛ между «Тосно» и «Уралом» (2:2) заявил, что «Зениту» стоит приобрести у тосненцев нападающего Павла Погребняка, забившего в игре с екатеринбуржцами два гола.

    «Считаю, «Зениту» надо летом купить Погребняка. Парень классно играет за «Тосно»! Забивной мощный форвард!

    Интересно, пробьeтся ли в сборную?» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

    Напомним, вчера сине-бело-голубые уступили «Краснодару» (1:2). После матча главный тренер петербуржцев Роберто Манчини посетовал, что атакующие футболисты «Зенита» плохо реализуют голевые моменты.

    Погребняк присоединился к «Тосно» перед началом весенней части чемпионата России. В пяти встречах за команду из Ленинградской области он забил три мяча.

    Источник: Twitter

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    08.04.2018 16:07
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 21:51

      Погребняка в Зенит а Заболотного в Тосно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 20:49

      И в ФНЛ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2018, 18:36

      да забирайте уж всех кто забивает в каждом туре вам не привыкать сорить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 18:17

      смех да и только)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2018, 18:03

      Вообще-то он уже 4 наколотил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2018, 18:02

      Ну да. К заболотному и Дзюбе. Будет 3 богатыря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 8 апреля 2018, 17:57

      троллит не по детски))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 апреля 2018, 17:34

      Это сарказм

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 8 апреля 2018, 17:20

      Главное молодой и перспективный )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 апреля 2018, 16:59

      Совет хороший, но навара на нем 0.

      0
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