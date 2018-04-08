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  • Симонов: «Зениту» надо летом купить Погребняка. Забивной мощный форвард!»

Симонов: «Зениту» надо летом купить Погребняка. Забивной мощный форвард!»

8 апреля 2018, 16:07
27

Журналист Дмитрий Симонов после матча 25 тура РФПЛ между «Тосно» и «Уралом» (2:2) заявил, что «Зениту» стоит приобрести у тосненцев нападающего Павла Погребняка, забившего в игре с екатеринбуржцами два гола.

«Считаю, «Зениту» надо летом купить Погребняка. Парень классно играет за «Тосно»! Забивной мощный форвард!

Интересно, пробьeтся ли в сборную?» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Напомним, вчера сине-бело-голубые уступили «Краснодару» (1:2). После матча главный тренер петербуржцев Роберто Манчини посетовал, что атакующие футболисты «Зенита» плохо реализуют голевые моменты.

Погребняк присоединился к «Тосно» перед началом весенней части чемпионата России. В пяти встречах за команду из Ленинградской области он забил три мяча.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Погребняк Павел
Комментарии (27)
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max74
1523193066
Круговорот погребняков в природе
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Filllllll
1523194538
Забивной, мощный. А ещё молодой и свой воспитанник))) Хотя все равно, наверное лучше Заболотного
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OldenVad
1523194806
Да, да, пусть купят )))
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1bear
1523194851
...ну вот,еще один "шутник" нарисовался,Уткина-свина хватает–все кому не лень сейчас готовы поиздеваться над неудачей Зенита–ну-ну....
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Nerlinger
1523195027
Точно! и Павлюченко в пару ему не забудьте...
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Федорыч-НН
1523195427
Да. И заодно вернуть Кержакова и Аршавина с Тимощуком. Можно еще про Панова, Дмитриева и Желудкова вспомнить. Журналист больной на оба полушария.
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mishavandit
1523199462
троллит не по детски))
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Бриг
1523199795
Вообще-то он уже 4 наколотил.
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OfaZavr
1523200663
смех да и только)))
Ответить
Полная Канистра
1523201808
да забирайте уж всех кто забивает в каждом туре вам не привыкать сорить
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