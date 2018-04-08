Симонов: «Зениту» надо летом купить Погребняка. Забивной мощный форвард!»

Журналист Дмитрий Симонов после матча 25 тура РФПЛ между «Тосно» и «Уралом» (2:2) заявил, что «Зениту» стоит приобрести у тосненцев нападающего Павла Погребняка, забившего в игре с екатеринбуржцами два гола.

«Считаю, «Зениту» надо летом купить Погребняка. Парень классно играет за «Тосно»! Забивной мощный форвард!

Интересно, пробьeтся ли в сборную?» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Напомним, вчера сине-бело-голубые уступили «Краснодару» (1:2). После матча главный тренер петербуржцев Роберто Манчини посетовал, что атакующие футболисты «Зенита» плохо реализуют голевые моменты.

Погребняк присоединился к «Тосно» перед началом весенней части чемпионата России. В пяти встречах за команду из Ленинградской области он забил три мяча.