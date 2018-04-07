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  • Джикия: «Победа «Амкара» над «Локомотивом»? Это афера года. Ограбление по-пермски»

Джикия: «Победа «Амкара» над «Локомотивом»? Это афера года. Ограбление по-пермски»

7 апреля 2018, 10:45
22

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «Амкара» над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

Эта победа позволила «Спартаку» сократить отставание от «Локомотива» в чемпионской гонке. На данный момент отрыв лидирующих железнодорожников над идущими вторыми красно-белыми составляет два очка.

– Поблагодарили Вадима Евсеева, с которым работали в «Амкаре», за победу над «Локо»?

– Да. Написал ему, выразив респект за возрожденную интригу в чемпионате. Но он уже, наверное, праздновал, ответил одним словом – «спасибо».

– Сильно удивились результату?

– Эту игру я назвал аферой года. Ограбление по-пермски. Всем ребятам сказал, что они большие молодцы. К сожалению, только номера Оланаре не нашел.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (22)
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vitvik
1523088855
Номер Оланаре у знакомых коней мог бы спросить. Красиво и точно выразился: "Ограбление по-пермски."
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Соа́рес де Мора́ис
1523089054
У Оланаре нет телефона... и паспорт забарли то же.
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СашкаГуров
1523089411
пермь сила
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Полная Канистра
1523089420
геркус сам себя наказал
Ответить
Spartak №1
1523089526
никто не верил. Но Амкар сделал это, Локо остался в Лохах, и самое интересное и деньги заработали и 3 очка, вот это и будет уроком остальным. Амкар доказал если деньги будут будет и результат
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Igor Belousov
1523092252
спартак-чемпион
Ответить
DOCTOR PENALTY
1523099572
Выздоравливай быстрее, детектив Гарри!
Ответить
Сибирь за Спартак
1523109289
Эта игра станет номером года в нашем шапито.
Ответить
Ахимас Вельде
1523110316
Развод от реальных пацанов.
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zigbert
1523172264
Амкар конечно возродил интригу.Про номер Оланаре наверное пошутил.
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