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    Джикия: «Победа «Амкара» над «Локомотивом»? Это афера года. Ограбление по-пермски»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «Амкара» над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

    Эта победа позволила «Спартаку» сократить отставание от «Локомотива» в чемпионской гонке. На данный момент отрыв лидирующих железнодорожников над идущими вторыми красно-белыми составляет два очка.

    – Поблагодарили Вадима Евсеева, с которым работали в «Амкаре», за победу над «Локо»?

    – Да. Написал ему, выразив респект за возрожденную интригу в чемпионате. Но он уже, наверное, праздновал, ответил одним словом – «спасибо».

    – Сильно удивились результату?

    – Эту игру я назвал аферой года. Ограбление по-пермски. Всем ребятам сказал, что они большие молодцы. К сожалению, только номера Оланаре не нашел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 10:45
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:24

      Амкар конечно возродил интригу.Про номер Оланаре наверное пошутил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2018, 08:56

      Прикольно подколол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 апреля 2018, 03:34

      Это Федун. Это проделки Федуна.
      На...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 7 апреля 2018, 20:09

      И главное Шпалыч молчит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 7 апреля 2018, 17:11

      Развод от реальных пацанов.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 апреля 2018, 16:54

      Эта игра станет номером года в нашем шапито.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 7 апреля 2018, 16:13

      А почему афера-то? Джикия ещё плохо по-русски говорит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 15:00

      Ограбление по-пермски? Может спартачок еще кого купит, иначе не справиться. Идову, например, или Гола. Лямов по 10 зеленых за каждого.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 14:12

      Выздоравливай быстрее, детектив Гарри!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 7 апреля 2018, 13:58

      Аферой года будет если шлюба треху болотным отгрузит)

      1
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