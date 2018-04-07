Джикия: «Победа «Амкара» над «Локомотивом»? Это афера года. Ограбление по-пермски»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «Амкара» над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

Эта победа позволила «Спартаку» сократить отставание от «Локомотива» в чемпионской гонке. На данный момент отрыв лидирующих железнодорожников над идущими вторыми красно-белыми составляет два очка.

– Поблагодарили Вадима Евсеева, с которым работали в «Амкаре», за победу над «Локо»?

– Да. Написал ему, выразив респект за возрожденную интригу в чемпионате. Но он уже, наверное, праздновал, ответил одним словом – «спасибо».

– Сильно удивились результату?

– Эту игру я назвал аферой года. Ограбление по-пермски. Всем ребятам сказал, что они большие молодцы. К сожалению, только номера Оланаре не нашел.