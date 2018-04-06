Главный тренер «Шахтера» Фонсека может заменить Сарри в «Наполи»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является одним из кандидатов на замену Маурицио Сарри в «Наполи». Сегодня появилась информация, что 59-летний специалист пока не может договориться по новому контракту с «адзурри».

В число остальных претендентов на то, чтобы возглавить неаполитанцев, входят Марко Джампаоло («Сампдория») и Марселино Гарсия Тораль («Валенсия»).

Ранее сообщалось, что к персоне Сарри проявляют интерес «Челси», «Монако» и «ПСЖ».

Контракт Фонсеки с «Шахтером» рассчитан до июня этого года.