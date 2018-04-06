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    Главный тренер «Шахтера» Фонсека может заменить Сарри в «Наполи»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является одним из кандидатов на замену Маурицио Сарри в «Наполи». Сегодня появилась информация, что 59-летний специалист пока не может договориться по новому контракту с «адзурри».

    В число остальных претендентов на то, чтобы возглавить неаполитанцев, входят Марко Джампаоло («Сампдория») и Марселино Гарсия Тораль («Валенсия»).

    Ранее сообщалось, что к персоне Сарри проявляют интерес «Челси», «Монако» и «ПСЖ».

    Контракт Фонсеки с «Шахтером» рассчитан до июня этого года.

    Источник: Corrieredellosport

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    06.04.2018 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 апреля 2018, 16:13

      Для Наполи Фонсека думаю хороший вариант .

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