Телеведущая назвала Жо вором, футболист подал на нее в суд

Экс-футболист ЦСКА Жо готов судиться с популярной бразильской телеведущей Ренатой Фан, сообщает Globo Esporte. Он подал на нее иск в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч реалов.

Бывшему игрок российского клуба не понравился комментарий телеведущей после матча между «Коринтиансом», за который играл Жо, и «Васку да Гама». Тогда команда Жо одержала победу со счетом 1:0, а единственный гол записал на свой счет Жо, подыграв себе рукой. В комментарии ведущая сравнила Жо с вором.

По мнению адвокатов нынешнего футболиста японского клуба «Нагоя», ведущая опорочила игрока и подвергла его насмешкам.