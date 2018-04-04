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Телеведущая назвала Жо вором, футболист подал на нее в суд

4 апреля 2018, 11:49
2

Экс-футболист ЦСКА Жо готов судиться с популярной бразильской телеведущей Ренатой Фан, сообщает Globo Esporte. Он подал на нее иск в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч реалов.

Бывшему игрок российского клуба не понравился комментарий телеведущей после матча между «Коринтиансом», за который играл Жо, и «Васку да Гама». Тогда команда Жо одержала победу со счетом 1:0, а единственный гол записал на свой счет Жо, подыграв себе рукой. В комментарии ведущая сравнила Жо с вором.

По мнению адвокатов нынешнего футболиста японского клуба «Нагоя», ведущая опорочила игрока и подвергла его насмешкам.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Коринтианс Жо
Комментарии (2)
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Антибиотик111
1522833299
Реальная Жо,этот жо...
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