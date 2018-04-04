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  • Роналду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты

Роналду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты

4 апреля 2018, 07:15
17

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил за овации в свой адрес со стороны болельщиков «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, португалец отметился дублем в этой встрече, а второй свой гол забил эффектным ударом через себя в падении, за что удостоился аплодисментов с трибун от туринских болельщиков.

«Это незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо им! То, что они сделали, просто фантастика», – приводит слова Роналду Record.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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Федя Кабак
1522817254
Это правда было круто! Стоит только восхищаться
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Обер-КанцлерЪ
1522818486
За такой гол ему даже Месси аплодировал наверно у телевизора!
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dendiesel
1522820407
У Роналду вчера игра шла как никогда!!! ГОЛ на загляденье!!! старого Буффона жалко.....оборона Ювентуса сыграла не очень!!!
Ответить
VeniaminS
1522820899
Гол красавец!!!
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Dominator777
1522823438
Красивейший гол Криштиану по достоинству оценен болельщиками Юве.
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ПФК ЦСКА Моscow
1522824921
все молодцы!)
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Maxi_7
1522827211
Аплодисменты болельщиков Юве это лучшее, что было вчера на мой взгляд... мы можем не любить кого -то, но уважать за достижения обязаны.
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Spartak Piter
1522828996
Гол вышка! Роналду тащит
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Антибиотик111
1522829118
С обоих сторон вышло по джентельменски.
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Вит65
1522844515
Роналду лучший в мире технарь. Месси не владеет такой техникой. Как ни прескорбно, но вынужден признать, что вчера Реал был сильнее.
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