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    Роналду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил за овации в свой адрес со стороны болельщиков «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, португалец отметился дублем в этой встрече, а второй свой гол забил эффектным ударом через себя в падении, за что удостоился аплодисментов с трибун от туринских болельщиков.

    «Это незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо им! То, что они сделали, просто фантастика», – приводит слова Роналду Record.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 07:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:08

      Роналду не виноват перед болельщиками Ювентуса, если голы у него летят как из рога изобилия.

      0
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      Рейтинг: +143

      Вит65 4 апреля 2018, 15:21

      Роналду лучший в мире технарь. Месси не владеет такой техникой. Как ни прескорбно, но вынужден признать, что вчера Реал был сильнее.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Вит65 4 апреля 2018, 22:38

      Роналдо уступит Рональдинью в технике и красоте исполнения

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 апреля 2018, 11:51

      Это было футбольное чудо...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 апреля 2018, 11:05

      С обоих сторон вышло по джентельменски.

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 4 апреля 2018, 11:03

      Гол вышка! Роналду тащит

      3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 4 апреля 2018, 10:33

      Аплодисменты болельщиков Юве это лучшее, что было вчера на мой взгляд... мы можем не любить кого -то, но уважать за достижения обязаны.

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 апреля 2018, 09:55

      все молодцы!)

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 апреля 2018, 09:30

      Красивейший гол Криштиану по достоинству оценен болельщиками Юве.

      2
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      Рейтинг: +2523

      с13 4 апреля 2018, 09:14

      Первый тайм посмотрел,и в шоке! Игроки Юве даже пас друг другу,не точно передавали (особенно на своей половине поля). У Реала же,все на оборот (все точно,четко),результат по игре!!! имхо

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 апреля 2018, 09:06

      Хорошо сложился и положил!!!

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