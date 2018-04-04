Роналду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил за овации в свой адрес со стороны болельщиков «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, португалец отметился дублем в этой встрече, а второй свой гол забил эффектным ударом через себя в падении, за что удостоился аплодисментов с трибун от туринских болельщиков.

«Это незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо им! То, что они сделали, просто фантастика», – приводит слова Роналду Record.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.