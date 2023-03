Болельщики «Ювентуса» аплодировали второму голу Роналду

Накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал». Игра завершилась со счетом 0:3.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал автором дубля в этой встрече, а один из голов забил в падении через себя после подачи справа защитника Даниэля Карвахаля. Болельщики «Ювентуса», которые гулом сопровождали до этого действия португальца, на 64-й минуте игры после этого гола стоя наградили футболиста аплодисментами. Португалец в ответ поблагодарил трибуны.

