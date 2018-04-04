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Болельщики «Ювентуса» аплодировали второму голу Роналду

4 апреля 2018, 06:06
18

Накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал». Игра завершилась со счетом 0:3.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал автором дубля в этой встрече, а один из голов забил в падении через себя после подачи справа защитника Даниэля Карвахаля. Болельщики «Ювентуса», которые гулом сопровождали до этого действия португальца, на 64-й минуте игры после этого гола стоя наградили футболиста аплодисментами. Португалец в ответ поблагодарил трибуны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Реал Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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1522812817
гол шедевр ! если честно аж сам ему аплодировал и восхищался
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A-Den
1522813150
Два года старался бить так. Получилось-таки!
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chegevaro
1522814351
Молодец!
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David_Fio
1522815211
Попахивает мировым признанием!
Ответить
sochi-2013
1522819199
Люди любят ФУТБОЛ, а не поорать приходят.
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RedWhiteFans2
1522819813
Да футбол это красиво.
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hellkid
1522821142
Роналду - машина! Голище вышел сочный!
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Psih86
1522822120
Ни чего не обычного,случайно попал и сыграла удача. Бывает такой забивает,а бывает с двух метров выше ворот!
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Антибиотик111
1522829046
Прекрасный гол!
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dzhanavar
1522832987
Восхищение болельщиков Юве,благодарность Ронни-уникальные моменты мирового футбола...
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