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    Болельщики «Ювентуса» аплодировали второму голу Роналду

    Накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал автором дубля в этой встрече, а один из голов забил в падении через себя после подачи справа защитника Даниэля Карвахаля. Болельщики «Ювентуса», которые гулом сопровождали до этого действия португальца, на 64-й минуте игры после этого гола стоя наградили футболиста аплодисментами. Португалец в ответ поблагодарил трибуны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 06:06
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:02

      Болельщики Ювентуса достойны уважения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 апреля 2018, 18:56

      Такие обязан уметь забивать выпускник ДЮСШ. Вот Бурчалкин забил Динамо Тбилиси в свое время на стадионе Кирова - это было действительно красиво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Вертол 4 апреля 2018, 14:03

      роналдо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 апреля 2018, 12:09

      Восхищение болельщиков Юве,благодарность Ронни-уникальные моменты мирового футбола...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 апреля 2018, 11:04

      Прекрасный гол!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 4 апреля 2018, 10:47

      Можно сразу Золотой мяч давать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 4 апреля 2018, 10:33

      Красиво вышло!

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 апреля 2018, 10:06

      Рональдо выше чем азарт

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 апреля 2018, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни чего не обычного,случайно попал и сыграла удача. Бывает такой забивает,а бывает с двух метров выше ворот!

      -4
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      Рейтинг: +324

      hellkid 4 апреля 2018, 08:52

      Роналду - машина! Голище вышел сочный!

      5
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