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  • Артур Нигматуллин: «Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков»

Артур Нигматуллин: «Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков»

3 апреля 2018, 06:42
3

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о мотивации, которая помогла его команде одержать победу в матче 24-го тура РФПЛ над «Локомотивом».

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.

— Как в «Амкаре» отреагировали на критику в адрес клуба перед игрой с «Локомотивом»?

— Мы вообще старались не обращать внимания на все эти разговоры. Пропускали мимо себя. Если слушать все, что о тебе говорят или пишут, то как жить-то вообще? Мы просто спокойно делали свое дело. Старались контролировать эмоции и отдавать их только на футбольном поле.

— В коллективе обсуждали эту ситуацию?

— Честно говоря, эту тему вообще ни разу даже не затронули внутри команды.

— Возможность победить и доказать этим свою правоту дала вам дополнительную мотивацию?

— Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка. Мы сделаем все, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Нигматуллин Артур
Комментарии (3)
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Ден71
1522728830
Верим в команду! Стабильной и уверенной игры тебе Артур.
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С-Пб on-line
1522737183
да лучше уж ан жи ы пердив, чем вас
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victosha
1522738101
Вадик (Евсеев) сможет, на пару с Карякой. К тому же самого Оланаре взяли.
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