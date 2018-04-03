Артур Нигматуллин: «Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков»

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о мотивации, которая помогла его команде одержать победу в матче 24-го тура РФПЛ над «Локомотивом».

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.

— Как в «Амкаре» отреагировали на критику в адрес клуба перед игрой с «Локомотивом»?

— Мы вообще старались не обращать внимания на все эти разговоры. Пропускали мимо себя. Если слушать все, что о тебе говорят или пишут, то как жить-то вообще? Мы просто спокойно делали свое дело. Старались контролировать эмоции и отдавать их только на футбольном поле.

— В коллективе обсуждали эту ситуацию?

— Честно говоря, эту тему вообще ни разу даже не затронули внутри команды.

— Возможность победить и доказать этим свою правоту дала вам дополнительную мотивацию?

— Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка. Мы сделаем все, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает.