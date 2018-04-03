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    Артур Нигматуллин: «Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков»

    Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о мотивации, которая помогла его команде одержать победу в матче 24-го тура РФПЛ над «Локомотивом».

    Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.

    — Как в «Амкаре» отреагировали на критику в адрес клуба перед игрой с «Локомотивом»?

    — Мы вообще старались не обращать внимания на все эти разговоры. Пропускали мимо себя. Если слушать все, что о тебе говорят или пишут, то как жить-то вообще? Мы просто спокойно делали свое дело. Старались контролировать эмоции и отдавать их только на футбольном поле.

    — В коллективе обсуждали эту ситуацию?

    — Честно говоря, эту тему вообще ни разу даже не затронули внутри команды.

    — Возможность победить и доказать этим свою правоту дала вам дополнительную мотивацию?

    — Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка. Мы сделаем все, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает.

    Источник: Известия

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    03.04.2018 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +393

      victosha 3 апреля 2018, 09:48

      Вадик (Евсеев) сможет, на пару с Карякой. К тому же самого Оланаре взяли.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 апреля 2018, 09:33

      да лучше уж ан жи ы пердив, чем вас

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 3 апреля 2018, 07:13

      Верим в команду! Стабильной и уверенной игры тебе Артур.

      1
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