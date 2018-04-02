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    Мутко ждет интересной и горячей концовки чемпионата России

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ожидает очень интересной и горячей концовки в РФПЛ. По его словам, дополнительным стимулом для команд в верхней части турнирной таблицы станет тот факт, что шесть первых мест получат право представлять Россию в еврокубках на следующий сезон.

    «Концовка чемпионата будет очень интересная и горячая. Идет конкурентная борьба, у каждого свои задачи и внизу, и вверху. Может, «СКА-Хабаровск» немного особняком стоит, но и им надо отдать должное – в каждом матче борются до конца, бьются за имя, честь, очки. Дополнительный стимул командам дает тот факт, что шесть мест будут давать право сыграть в еврокубках, тем более три места в Лиге чемпионов.

    Юрий Палыч Семин – опытный тренер, и, думаю, они разберутся, в чем проблема. Очень много футболистов сборной, после игр которой иногда и устают люди, иногда и с мотивацией проблемы. В целом, думаю, впереди еще много баталий. Интрига обострилась, и это самое главное», – сказал Мутко.

    После 24 туров турнирную таблицу возглавляет «Локомотив», набравший 49 очков. Следом идет с 47 баллами в активе идет «Спартак», на третьем месте располагается ЦСКА (44 очка), на четвертом – «Зенит» (42). «Краснодар» с 41 очком занимает пятую строчку. При этом у красно-белых и «быков» на один проведенный матч больше, чем у остальных претендентов на призовые места.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2018 18:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2018, 08:44

      Всем нам Мудко напоминает, что он скоро приступит к руководству в РФС.
      А так, излагает всё тезисами и призывами и показывает, что я тут, я рядом. Вот
      когда закончится ЧМ-2018, то он отметит: " Мы блестяще провели чемпионат
      мира в России...".

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 2 апреля 2018, 20:09

      хорошая попытка подогреть интерес...но на этом имени, сейчас обратный эффект у людей.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 19:42

      Мутко ждет повышения)))

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 2 апреля 2018, 19:33

      вот что он сказал? понятно, что концовка будет жаркой, так во всех нормальных чемпионатах...мне вот было бы интересней, если бы он сказал, что концовка будет скучной...вот тогда бы пообсуждали его слова, а так , ляпнул, то, что и без него было понятно, Нострадамус беспонтовый...

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 2 апреля 2018, 19:31

      Эта допинговая плесень ещё и вякает.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 апреля 2018, 19:21

      я бы лично хотел чтобы чемпионат выиграли армейцы они намного лучше играют именно весной

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