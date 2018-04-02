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  • Мутко ждет интересной и горячей концовки чемпионата России

Мутко ждет интересной и горячей концовки чемпионата России

2 апреля 2018, 18:55
6

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ожидает очень интересной и горячей концовки в РФПЛ. По его словам, дополнительным стимулом для команд в верхней части турнирной таблицы станет тот факт, что шесть первых мест получат право представлять Россию в еврокубках на следующий сезон.

«Концовка чемпионата будет очень интересная и горячая. Идет конкурентная борьба, у каждого свои задачи и внизу, и вверху. Может, «СКА-Хабаровск» немного особняком стоит, но и им надо отдать должное – в каждом матче борются до конца, бьются за имя, честь, очки. Дополнительный стимул командам дает тот факт, что шесть мест будут давать право сыграть в еврокубках, тем более три места в Лиге чемпионов.

Юрий Палыч Семин – опытный тренер, и, думаю, они разберутся, в чем проблема. Очень много футболистов сборной, после игр которой иногда и устают люди, иногда и с мотивацией проблемы. В целом, думаю, впереди еще много баталий. Интрига обострилась, и это самое главное», – сказал Мутко.

После 24 туров турнирную таблицу возглавляет «Локомотив», набравший 49 очков. Следом идет с 47 баллами в активе идет «Спартак», на третьем месте располагается ЦСКА (44 очка), на четвертом – «Зенит» (42). «Краснодар» с 41 очком занимает пятую строчку. При этом у красно-белых и «быков» на один проведенный матч больше, чем у остальных претендентов на призовые места.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1522686106
я бы лично хотел чтобы чемпионат выиграли армейцы они намного лучше играют именно весной
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Taps
1522686679
Эта допинговая плесень ещё и вякает.
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Neverov1
1522686792
вот что он сказал? понятно, что концовка будет жаркой, так во всех нормальных чемпионатах...мне вот было бы интересней, если бы он сказал, что концовка будет скучной...вот тогда бы пообсуждали его слова, а так , ляпнул, то, что и без него было понятно, Нострадамус беспонтовый...
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Федя Кабак
1522687346
Мутко ждет повышения)))
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ruded
1522688993
хорошая попытка подогреть интерес...но на этом имени, сейчас обратный эффект у людей.
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vladimir-7
1522734266
Всем нам Мудко напоминает, что он скоро приступит к руководству в РФС. А так, излагает всё тезисами и призывами и показывает, что я тут, я рядом. Вот когда закончится ЧМ-2018, то он отметит: " Мы блестяще провели чемпионат мира в России...".
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