Мутко ждет интересной и горячей концовки чемпионата России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ожидает очень интересной и горячей концовки в РФПЛ. По его словам, дополнительным стимулом для команд в верхней части турнирной таблицы станет тот факт, что шесть первых мест получат право представлять Россию в еврокубках на следующий сезон.

«Концовка чемпионата будет очень интересная и горячая. Идет конкурентная борьба, у каждого свои задачи и внизу, и вверху. Может, «СКА-Хабаровск» немного особняком стоит, но и им надо отдать должное – в каждом матче борются до конца, бьются за имя, честь, очки. Дополнительный стимул командам дает тот факт, что шесть мест будут давать право сыграть в еврокубках, тем более три места в Лиге чемпионов.

Юрий Палыч Семин – опытный тренер, и, думаю, они разберутся, в чем проблема. Очень много футболистов сборной, после игр которой иногда и устают люди, иногда и с мотивацией проблемы. В целом, думаю, впереди еще много баталий. Интрига обострилась, и это самое главное», – сказал Мутко.

После 24 туров турнирную таблицу возглавляет «Локомотив», набравший 49 очков. Следом идет с 47 баллами в активе идет «Спартак», на третьем месте располагается ЦСКА (44 очка), на четвертом – «Зенит» (42). «Краснодар» с 41 очком занимает пятую строчку. При этом у красно-белых и «быков» на один проведенный матч больше, чем у остальных претендентов на призовые места.