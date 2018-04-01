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  • Экс-президент «Локомотива»: «Поражение от «Амкара»? Я очень боюсь за дальнейшие результаты «Локо»

Экс-президент «Локомотива»: «Поражение от «Амкара»? Я очень боюсь за дальнейшие результаты «Локо»

1 апреля 2018, 16:48
12

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:2).

– Я сразу отрицательно отнесся к матчу в Черкизове. Не следовало руководству «Локомотива» инициировать этот перенос. Если у «Амкара» не готова поляна – играйте на нейтральном поле. Вот и все. Зачем пермякам подсказывать – мол, приезжайте к нам?! Футбол очень сложно обмануть, он наказывает моментально за такие вещи. Что мы и увидели. И я очень беспокоюсь за дальнейшие результаты «Локо».

– Думаете, команда повалится?

– Такое поражение может сказаться на микроклимате, атмосфере внутри коллектива, психологии игроков. Не нужно было играть на «Локомотиве». На мой взгляд, это ошибка руководства. Насколько я знаю, Юрий Палыч Семин не сторонник таких вещей, он был готов играть и на нейтральном поле. Но Геркус решил по-другому.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь
Комментарии (12)
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Fedor4uk
1522590672
Локо сам себя наказал такой безвольной игрой!!!!!!!!!!!
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tlumachova
1522591076
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://goo.gl/nsSwEp
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Joni
1522591671
Какая разница на каком поле. Поле одинаково для всех. В том что проиграли другие причины
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Федя Кабак
1522595868
нужно это забыть и двигаться уже дальше! Спартачок прям в восторге! От чего? Сами они точно очки потеряют, у Локомотива игра в запасе!
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OfaZavr
1522597491
а где гарантия что Локо бы не проиграл на поле Амкара или на нейтральном, так что думаю эти разговоры не имеют смысла.
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prezent2017
1522597954
Не пойму я Шпалыча и этого Наумкина. Неужто в Уфе под снегом играть лучше, чем дома?
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zigbert
1522598191
Такие поражения неприятны для любой команды.
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victosha
1522607920
Думаю, Локо всё же соберётся с силами на остаток сезона.
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anjaneri
1522611296
Сегодня на поле были амкарриллы гаджиева, а они опасны всегда
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