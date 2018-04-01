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    Экс-президент «Локомотива»: «Поражение от «Амкара»? Я очень боюсь за дальнейшие результаты «Локо»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:2).

    – Я сразу отрицательно отнесся к матчу в Черкизове. Не следовало руководству «Локомотива» инициировать этот перенос. Если у «Амкара» не готова поляна – играйте на нейтральном поле. Вот и все. Зачем пермякам подсказывать – мол, приезжайте к нам?! Футбол очень сложно обмануть, он наказывает моментально за такие вещи. Что мы и увидели. И я очень беспокоюсь за дальнейшие результаты «Локо».

    – Думаете, команда повалится?

    – Такое поражение может сказаться на микроклимате, атмосфере внутри коллектива, психологии игроков. Не нужно было играть на «Локомотиве». На мой взгляд, это ошибка руководства. Насколько я знаю, Юрий Палыч Семин не сторонник таких вещей, он был готов играть и на нейтральном поле. Но Геркус решил по-другому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2018 16:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 1 апреля 2018, 22:34

      Сегодня на поле были амкарриллы гаджиева, а они опасны всегда

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 1 апреля 2018, 21:38

      Думаю, Локо всё же соберётся с силами на остаток сезона.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 18:56

      Такие поражения неприятны для любой команды.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 18:52

      Не пойму я Шпалыча и этого Наумкина. Неужто в Уфе под снегом играть лучше, чем дома?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:44

      а где гарантия что Локо бы не проиграл на поле Амкара или на нейтральном, так что думаю эти разговоры не имеют смысла.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 18:17

      нужно это забыть и двигаться уже дальше! Спартачок прям в восторге! От чего? Сами они точно очки потеряют, у Локомотива игра в запасе!

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni 1 апреля 2018, 17:07

      Какая разница на каком поле. Поле одинаково для всех. В том что проиграли другие причины

      0
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      Рейтинг: -17

      tlumachova 1 апреля 2018, 16:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://goo.gl/nsSwEp

      -10
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 1 апреля 2018, 16:51

      Локо сам себя наказал такой безвольной игрой!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Fedor4uk 1 апреля 2018, 17:01

      В принципе правильно, но с одной поправкой. Я уже много раз говорил, что Локо после любой паузы на игры со сборными очень тяжело собирается. Вот такая беда у клуба. Посадили себя сами на четыре точки, теперь придется вставать изо всех сил.

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > 1 апреля 2018, 17:35

      В составе Локо всего несколько человек за сборные играли!Так что больше не в этом дело а в недооценки соперника,подумали гол забили и игра сделана!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Fedor4uk 2 апреля 2018, 21:39

      О чём ты?! Какие "всего несколько человек"?! Рыбус, Кверквелия, В. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, оба Миранчука, Лысов, а Фарфан и Чорлука вообще летали в Южную Америку...

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