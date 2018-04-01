Экс-президент «Локомотива»: «Поражение от «Амкара»? Я очень боюсь за дальнейшие результаты «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:2).

– Я сразу отрицательно отнесся к матчу в Черкизове. Не следовало руководству «Локомотива» инициировать этот перенос. Если у «Амкара» не готова поляна – играйте на нейтральном поле. Вот и все. Зачем пермякам подсказывать – мол, приезжайте к нам?! Футбол очень сложно обмануть, он наказывает моментально за такие вещи. Что мы и увидели. И я очень беспокоюсь за дальнейшие результаты «Локо».

– Думаете, команда повалится?

– Такое поражение может сказаться на микроклимате, атмосфере внутри коллектива, психологии игроков. Не нужно было играть на «Локомотиве». На мой взгляд, это ошибка руководства. Насколько я знаю, Юрий Палыч Семин не сторонник таких вещей, он был готов играть и на нейтральном поле. Но Геркус решил по-другому.