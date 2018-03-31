Бубнов прогнозирует сухую победу «Спартака» над «Тосно»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24 тура РФПЛ между красно-белыми и «Тосно». Эксперт предсказывает победу москвичей.

«В первом круге «Тосно» вырвал ничью в меньшинстве, но у «Спартака» тогда были серьезные проблемы с составом. Сейчас будет совсем другая игра, ведь «Тосно» с тех пор сильно изменился. «Спартаку» нужно побеждать, чтобы бороться за чемпионство. Вполне реально, что они выиграют все оставшиеся матчи, ведь у них самых легкий календарь из конкурентов.

Много травмированных? Вряд ли это станет проблемой, у «Спартака» широкие возможности для ротации. Состав стабилен, в атаке у команды все в порядке, поэтому не думаю, что у «Тосно» много шансов.

У «Тосно» есть Павел Погребняк, который, кстати, начинал в «Спартаке». Интрига! Для него это будет дополнительный стимул себя проявить, но «Спартаку» на это, конечно, все равно. Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто это такой. Прогноз – 2:0», – сказал Бубнов.

Матч начнется в 19:00 по Москве.