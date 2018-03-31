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Бубнов прогнозирует сухую победу «Спартака» над «Тосно»

31 марта 2018, 10:39
15

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24 тура РФПЛ между красно-белыми и «Тосно». Эксперт предсказывает победу москвичей.

«В первом круге «Тосно» вырвал ничью в меньшинстве, но у «Спартака» тогда были серьезные проблемы с составом. Сейчас будет совсем другая игра, ведь «Тосно» с тех пор сильно изменился. «Спартаку» нужно побеждать, чтобы бороться за чемпионство. Вполне реально, что они выиграют все оставшиеся матчи, ведь у них самых легкий календарь из конкурентов.

Много травмированных? Вряд ли это станет проблемой, у «Спартака» широкие возможности для ротации. Состав стабилен, в атаке у команды все в порядке, поэтому не думаю, что у «Тосно» много шансов.

У «Тосно» есть Павел Погребняк, который, кстати, начинал в «Спартаке». Интрига! Для него это будет дополнительный стимул себя проявить, но «Спартаку» на это, конечно, все равно. Предполагаю, что защитники «Спартака» вообще не знают, кто это такой. Прогноз – 2:0», – сказал Бубнов.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Тосно Спартак Бубнов Александр
Комментарии (15)
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СОКОЛ САРАТОВ
1522482502
ну не знаю гол тосно точно забьёт
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Федя Кабак
1522483006
А мне кажется ничья вполне может быть
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Бакланы доедают крышу
1522483283
Бубнов может и на сухую) под нольпять смотреть лучше
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Дедуктор
1522499309
Бубнов погорячился. Защитники в Спартаке - люди не без образования. Наверняка слышали про главного прощелыгу российского футбола.
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Svoysvoemubrat
1522502630
2-0
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AlfavitЪ
1522503420
Нужно размазать этот Зенит-2.
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Кинстифа
1522504970
опять же накаркаешь.... харе горе прогнозист)))
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derrik2000
1522507966
Лучше бы Бубнов молчал: как-то спокойнее... И за ИГРУ, и за РЕЗУЛЬТАТ было бы...
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vitvik
1522509651
Большой авторитет? Чё говорит, зачем его цитируют? Раньше был уважаемым игроком, хорошим защитником.
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Диктор
1522513824
Урод лучше бы ничего не предсказывал бы.
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