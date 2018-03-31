Ибрагимович – о переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Лев голоден. Я приехал побеждать»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал трансфер в американский клуб.

«Переход должны был состояться пару лет назад.

Я родился старым и умру молодым. Не волнуйтесь за мой возраст. Я приехал в Англию в инвалидном кресле и завоевал ее через три месяца.

Лев голоден. Я приехал побеждать. Я знаю, что сделаю это», передает слова Златана журналист Саймон Стоун.

Швед прибыл в Лос-Анджелес сегодня утром. Напомним, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» согласился разорвать с ним контракт, после чего Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».