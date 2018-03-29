Шевченко хочет работать в клубе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов в будущем поработать в клубе.

«Мое будущее? Сейчас я должен завершить работу в сборной, но когда-нибудь я хотел бы попробовать себя в роли клубного тренера. Думаю, на этом поприще можно добиться большего и реализовать свою мечту.

Я бы хотел построить команду-победительницу. Мне нравится футбол в короткий быстрый пас со свободными пространствами, компактно, агрессивно и много прессинговать.

У меня все впереди, мне еще предстоит много сделать, чтобы заявить о себе, как об успешном тренере. Для меня основная цель – создать проект, который будет приносить результат», – сказал Шевченко.