Липпи: «Моуринью плохо использует качества Погба»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи заявил, что тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не использует сильные стороны полузащитника Поля Погба.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы продать француза, купленного у туринского клуба летом 2016 года за 105 миллионов евро.

«Погба? Не желая критиковать его тренера, думаю, что Поля плохо используют в Англии.

В «Ювентусе» организация команды освободила его от некоторых неблагодарных задач, что позволило ему максимально использовать свои великолепные качества.

Я не беспокоюсь о нем. Я знаю, что Дидье Дешам очень уважает Погба и будет искать решение, чтобы позволить ему сиять», – сказал Липпи.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 матчах, забил три гола и сделал 10 результативных передач.