Канчельскис: «Возвращение в сборную Аршавина? Вы еще меня позовите»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что Андрей Аршавин в нынешнем состоянии не смог бы помочь сборной России. По словам Канчельскиса, в национальной команде необходимо делать ставку на молодых игроков.

«Аршавин? Хм. Вы шутите? Ребят, сколько ему лет? 36? Я не думаю, что его надо опять звать. Возраст. Он играет в чемпионате Казахстана. Нужно опираться на тех, кто на виду. Давайте доверять дальше Головину, Миранчукам. У них есть качества, доверяйте им! А Аршавин – это уже прошлое.

В данный момент он точно не помощник. Или вы хотите, чтобы в 37 лет человек зажег на чемпионате мира, играя в Казахстане? Не знаю, кому это могло прийти в голову. Вы много его матчей видели? Никто же не знает его реальной формы. Зачем фантазировать и искать героя, который приедет и всех спасет. Будем реалистами.

Пик у него пройден. Сейчас Андрей уже явно не тот. Или вы готовы поспорить? Ну заканчивайте уже! Хватит издеваться над Россией, над сборной. И так смотреть на нее невозможно. Если играет в сборной 37-летний ветеран из чемпионата Казахстана, о чем тогда можно говорить? Где молодежь? Есть Головин, Миранчуки. Давайте на них делать ставку. А вы предлагаете позвать «стариков». Вы еще меня позовите. Короче, заканчивайте с такими предложениями», – сказал Канчельскис.