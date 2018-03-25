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    Канчельскис: «Возвращение в сборную Аршавина? Вы еще меня позовите»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что Андрей Аршавин в нынешнем состоянии не смог бы помочь сборной России. По словам Канчельскиса, в национальной команде необходимо делать ставку на молодых игроков.

    «Аршавин? Хм. Вы шутите? Ребят, сколько ему лет? 36? Я не думаю, что его надо опять звать. Возраст. Он играет в чемпионате Казахстана. Нужно опираться на тех, кто на виду. Давайте доверять дальше Головину, Миранчукам. У них есть качества, доверяйте им! А Аршавин – это уже прошлое.

    В данный момент он точно не помощник. Или вы хотите, чтобы в 37 лет человек зажег на чемпионате мира, играя в Казахстане? Не знаю, кому это могло прийти в голову. Вы много его матчей видели? Никто же не знает его реальной формы. Зачем фантазировать и искать героя, который приедет и всех спасет. Будем реалистами.

    Пик у него пройден. Сейчас Андрей уже явно не тот. Или вы готовы поспорить? Ну заканчивайте уже! Хватит издеваться над Россией, над сборной. И так смотреть на нее невозможно. Если играет в сборной 37-летний ветеран из чемпионата Казахстана, о чем тогда можно говорить? Где молодежь? Есть Головин, Миранчуки. Давайте на них делать ставку. А вы предлагаете позвать «стариков». Вы еще меня позовите. Короче, заканчивайте с такими предложениями», – сказал Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2018 22:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 мая 2018, 07:33

      На эмоциях даже в 40 можно тайм отбегать, а футбольного мастерства ему не занимать!

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 27 апреля 2018, 00:12

      Последний раз на наш ЧМ вполне можно было бы позвать. Таких технарей как он у нас нет, увы.

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 29 марта 2018, 10:34

      Я б тебя и в твои лучшие годы, в сборную не брал.
      Ты никогда не играл, даже как Денисов. Ты пустое место в нашем футболе. Ноль.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 11:34

      все правильно, зачем терзать тех кто уже не в состоянии, уж лучше молодым дать шанс пусть они пока и неопытны.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 10:33

      Здесь я с ним согласен.

      2
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      Рейтинг: +11

      as-zhuma 26 марта 2018, 07:38

      на один тайм его хватило бы, он у нас такие голы забивает, зря его так списываете. Уж не хуже Миранчуков сыграл бы! Цитирую всего на 1 тайм.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 26 марта 2018, 07:36

      Сравнил себя с Аршавиным...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 марта 2018, 00:40

      Вот на 280% согласен..

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 марта 2018, 00:01

      Я это уже предсказывал.
      Счевидное-невероятное.
      Черчес в тупике.
      За 3 месяца до начала - а сборной нету.
      Фамилии есть- команды нету.
      А это не смешно!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 23:33

      а при чем тут Миранчуки Головин-позиции разные.
      Думаю ничем бы он не помешал в сборной,ну ни чем.

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