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  • Канчельскис: «Возвращение в сборную Аршавина? Вы еще меня позовите»

Канчельскис: «Возвращение в сборную Аршавина? Вы еще меня позовите»

25 марта 2018, 22:06
14

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что Андрей Аршавин в нынешнем состоянии не смог бы помочь сборной России. По словам Канчельскиса, в национальной команде необходимо делать ставку на молодых игроков.

«Аршавин? Хм. Вы шутите? Ребят, сколько ему лет? 36? Я не думаю, что его надо опять звать. Возраст. Он играет в чемпионате Казахстана. Нужно опираться на тех, кто на виду. Давайте доверять дальше Головину, Миранчукам. У них есть качества, доверяйте им! А Аршавин – это уже прошлое.

В данный момент он точно не помощник. Или вы хотите, чтобы в 37 лет человек зажег на чемпионате мира, играя в Казахстане? Не знаю, кому это могло прийти в голову. Вы много его матчей видели? Никто же не знает его реальной формы. Зачем фантазировать и искать героя, который приедет и всех спасет. Будем реалистами.

Пик у него пройден. Сейчас Андрей уже явно не тот. Или вы готовы поспорить? Ну заканчивайте уже! Хватит издеваться над Россией, над сборной. И так смотреть на нее невозможно. Если играет в сборной 37-летний ветеран из чемпионата Казахстана, о чем тогда можно говорить? Где молодежь? Есть Головин, Миранчуки. Давайте на них делать ставку. А вы предлагаете позвать «стариков». Вы еще меня позовите. Короче, заканчивайте с такими предложениями», – сказал Канчельскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Россия Кайрат Аршавин Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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acer2003
1522005459
Думаю,Аршавин обедню не испортил бы
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shurik45
1522006325
https://youtu.be/qBJOmkoXaf4 Вот вам Андрей ,примерно так он сейчас играет.
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Татарин за ЦСКА
1522009983
а при чем тут Миранчуки Головин-позиции разные. Думаю ничем бы он не помешал в сборной,ну ни чем.
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Superviser77
1522014051
Вот на 280% согласен..
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Антон bx14e
1522038997
Сравнил себя с Аршавиным...
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as-zhuma
1522039094
на один тайм его хватило бы, он у нас такие голы забивает, зря его так списываете. Уж не хуже Миранчуков сыграл бы! Цитирую всего на 1 тайм.
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zigbert
1522049639
Здесь я с ним согласен.
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OfaZavr
1522053266
все правильно, зачем терзать тех кто уже не в состоянии, уж лучше молодым дать шанс пусть они пока и неопытны.
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Viktor781
1522308890
Я б тебя и в твои лучшие годы, в сборную не брал. Ты никогда не играл, даже как Денисов. Ты пустое место в нашем футболе. Ноль.
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gigs84
1524777141
Последний раз на наш ЧМ вполне можно было бы позвать. Таких технарей как он у нас нет, увы.
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