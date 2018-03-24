Романцев: «В игре с Бразилией наша оборона поплыла»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев оценил игру российской обороны в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3). Специалист считает, что во втором тайме она поплыла.

– Не было предчувствия, что после перерыва бразильцев прорвет?

– Оно появилось минут через пять-семь, когда стало заметно, что гости резко взвинтили темп. Их атаки стали резкими, скоростными, неожиданными. Особенно активен был на правом фланге Виллиан, который успевал и сам шороха наводить, и партнерам помогал это делать. Вот здесь наша оборона поплыла.

– Почему это произошло?

– Причин несколько. Просто у защитников не получилось долго продержаться под давлением соперника, который быстро нащупал их слабые места. Возможно, сказалось и то, что не хватило силенок, потраченных в первом тайме на сохранение равновесия в счете – играть без мяча всегда сложнее. Это не только отнимает много энергии, но и заставляет ошибаться. А за те 13 минут, что в ворота Акинфеева влетело три мяча, их было даже больше, чем было нам забито.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!