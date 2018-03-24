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    Романцев: «В игре с Бразилией наша оборона поплыла»

    Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев оценил игру российской обороны в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3). Специалист считает, что во втором тайме она поплыла.

    – Не было предчувствия, что после перерыва бразильцев прорвет?

    – Оно появилось минут через пять-семь, когда стало заметно, что гости резко взвинтили темп. Их атаки стали резкими, скоростными, неожиданными. Особенно активен был на правом фланге Виллиан, который успевал и сам шороха наводить, и партнерам помогал это делать. Вот здесь наша оборона поплыла.

    – Почему это произошло?

    – Причин несколько. Просто у защитников не получилось долго продержаться под давлением соперника, который быстро нащупал их слабые места. Возможно, сказалось и то, что не хватило силенок, потраченных в первом тайме на сохранение равновесия в счете – играть без мяча всегда сложнее. Это не только отнимает много энергии, но и заставляет ошибаться. А за те 13 минут, что в ворота Акинфеева влетело три мяча, их было даже больше, чем было нам забито.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2018 07:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 16:30

      Вот чего верно ,мяч у наших не держался.Случается перехват и тут же потеря мяча.Бразильцы не давали нам пространства,прессинговали, поэтому игры в контроль у нас не получилось.Именно такую тактику исповедуют испанские клубы,в которых много бразильцев.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 марта 2018, 10:58

      Это мягко сказано - "поплыла"-когда забивались голы,вся защита стояла как вкопанная,но только не там,где стояли бразильцы,расстреливавшие вратаря! Бо такое впечатление во втором тайме,что игроки обороны просто забыли,зачем они вообще появились на поле! Зато ее нынешний главный тренер - просто на высоте,как всегда!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 марта 2018, 08:57

      Оборона! А она вообще была?

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 марта 2018, 08:39

      А разьве она есть,оборона? Смешно и грустно....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > acer2003 24 марта 2018, 08:45

      А разве и нападенье есть?

      4
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 24 марта 2018, 08:23

      Оборона во главе с Акинфеевым играет ниже плинтуса...
      Надо убирать уже этого клоуна...!
      Вознесли Игоря до небес, в ранг неприкасаемых и теперь смотрим как он рекорды ставит.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 марта 2018, 08:14

      Оборона?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 07:51

      увы увы увы нет сборной и наверное не будет у нас никогда причину того что нет толковых игроков а главное умного тренера .Кифей один спас нашу сборную от страшного позора

      3
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