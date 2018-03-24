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Романцев: «В игре с Бразилией наша оборона поплыла»

24 марта 2018, 07:10
9

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев оценил игру российской обороны в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3). Специалист считает, что во втором тайме она поплыла.

– Не было предчувствия, что после перерыва бразильцев прорвет?

– Оно появилось минут через пять-семь, когда стало заметно, что гости резко взвинтили темп. Их атаки стали резкими, скоростными, неожиданными. Особенно активен был на правом фланге Виллиан, который успевал и сам шороха наводить, и партнерам помогал это делать. Вот здесь наша оборона поплыла.

– Почему это произошло?

– Причин несколько. Просто у защитников не получилось долго продержаться под давлением соперника, который быстро нащупал их слабые места. Возможно, сказалось и то, что не хватило силенок, потраченных в первом тайме на сохранение равновесия в счете – играть без мяча всегда сложнее. Это не только отнимает много энергии, но и заставляет ошибаться. А за те 13 минут, что в ворота Акинфеева влетело три мяча, их было даже больше, чем было нам забито.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия Романцев Олег
Комментарии (9)
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1521867098
увы увы увы нет сборной и наверное не будет у нас никогда причину того что нет толковых игроков а главное умного тренера .Кифей один спас нашу сборную от страшного позора
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Ще Гевара
1521868483
Оборона?
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Dimon 007
1521869025
Оборона во главе с Акинфеевым играет ниже плинтуса... Надо убирать уже этого клоуна...! Вознесли Игоря до небес, в ранг неприкасаемых и теперь смотрим как он рекорды ставит.....
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acer2003
1521869988
А разьве она есть,оборона? Смешно и грустно....
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Юрий Б.
1521871029
Оборона! А она вообще была?
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nemolod
1521878292
Это мягко сказано - "поплыла"-когда забивались голы,вся защита стояла как вкопанная,но только не там,где стояли бразильцы,расстреливавшие вратаря! Бо такое впечатление во втором тайме,что игроки обороны просто забыли,зачем они вообще появились на поле! Зато ее нынешний главный тренер - просто на высоте,как всегда!
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VVM1964
1521879609
Но ведь " поплыла " , а не утонула . )))
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zigbert
1521898231
Вот чего верно ,мяч у наших не держался.Случается перехват и тут же потеря мяча.Бразильцы не давали нам пространства,прессинговали, поэтому игры в контроль у нас не получилось.Именно такую тактику исповедуют испанские клубы,в которых много бразильцев.
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