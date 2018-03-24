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    Ибрагимович выкупил страницу в газете и поприветствовал Лос-Анджелес на ней

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выкупил страницу в газете Los Angeles Times, чтобы поприветствовать город.

    «Лос-Анджелес, добро пожаловать», – написано на странице. Внизу нее стоит подпись форварда.

    Напомним, позавчера «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со шведом. За манкунианцев 36-летний футболист выступал в лета 2016 года. Вчера стало известно о подписании контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 01:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 марта 2018, 22:47

      Понты, конечно. Но мне нравится их стиль.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 21:04

      а жирным шрифтом нельзя напечатать а подпись можно и кистью Но тут хозяин барин так решил

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 24 марта 2018, 09:09

      Понты и Ибра - близнецы-братья,
      Кто более матери-истории ценен? (с)

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 марта 2018, 08:47

      Ибре лавры Неймара и Погба покоя не дают. Старость - не радость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Cules2013 24 марта 2018, 12:09

      Серьёзно? Лавры Погба? В каком месте?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Oldtrafford83/97 24 марта 2018, 19:59

      пиара и выпендрёжничества. Про Ибру начинают уже забывать, вот он и пыжится изо всех напоминать о себе. Выглядит жалко, на мой вкус.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 25 марта 2018, 14:09

      да кстати лавры погба? погба средненький игрочишка ! а циганенок златан много чего добился за свою карьеру !

      0
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Cules2013 1 апреля 2018, 08:07

      Ибру точно не забудут уникальный игрок!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 марта 2018, 08:33

      Ибра не меняется!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 марта 2018, 06:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чушь.Возомнил себя футболистом .

      -4
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 марта 2018, 06:22

      Златан как всегда хорош)

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 марта 2018, 04:09

      Слишком высокого мнение о себе

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Tajik-za Zenit 24 марта 2018, 04:52

      ему можно,он заслужил

      6
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 24 марта 2018, 02:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Напыщенный, зазнавшийся придурок!
      Мало заработал в Манчестере, за длинным рублём подался в пиндосию.
      Надо было всю газету выкупить и изобразить на каждой странице «К вам приехал бог». В подметки не годится Пеле, Марадоне, Круифу, Платини, Беланову ... а сколько пафоса. Мерзко...

      -10
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > whitecoal 24 марта 2018, 04:53

      вот тебя забыли спросить)))

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 марта 2018, 02:40

      Оригинальный человек, оригинален во всём!

      3
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