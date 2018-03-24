Ибрагимович выкупил страницу в газете и поприветствовал Лос-Анджелес на ней

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выкупил страницу в газете Los Angeles Times, чтобы поприветствовать город.

«Лос-Анджелес, добро пожаловать», – написано на странице. Внизу нее стоит подпись форварда.

Напомним, позавчера «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со шведом. За манкунианцев 36-летний футболист выступал в лета 2016 года. Вчера стало известно о подписании контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси».