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    Роша: «Думаю, россияне смогут выйти из группы на домашнем чемпионате мира»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша назвал самую большую, по его мнению, трудность, которая может помешать сборной Бразилии одержать победу над Россией в товарищеском матче. Также он высказал мнение, что подопечные Станислава Черчесова смогут выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.

    «Полагаю, самая большая трудность – фактор домашнего стадиона. Россия играет в своей стране, перед своими болельщиками. Думаю, это может стать помехой для Бразилии в матче.

    Будет ли сборная России претендовать на выход из группы? Думаю, шанс на это есть. Нет большей мотивации, чем выступать в своей стране перед своими трибунами. Считаю, это имеет огромное значение. Думаю, они могут выйти из группы», – приводит слова Роши Gauchazh.

    Поединок Россия – Бразилия состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 марта 2018, 18:50

      Но, наверное , Салах , и всякие там Кавани, другого мнения. Но , посмотрим. Если до июня погода сегодняшняя продержится, то как знать.

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      Рейтинг: +224

      Хакасия 23 марта 2018, 16:40

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