Роша: «Думаю, россияне смогут выйти из группы на домашнем чемпионате мира»

Нападающий «Спартака» Педро Роша назвал самую большую, по его мнению, трудность, которая может помешать сборной Бразилии одержать победу над Россией в товарищеском матче. Также он высказал мнение, что подопечные Станислава Черчесова смогут выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.

«Полагаю, самая большая трудность – фактор домашнего стадиона. Россия играет в своей стране, перед своими болельщиками. Думаю, это может стать помехой для Бразилии в матче.

Будет ли сборная России претендовать на выход из группы? Думаю, шанс на это есть. Нет большей мотивации, чем выступать в своей стране перед своими трибунами. Считаю, это имеет огромное значение. Думаю, они могут выйти из группы», – приводит слова Роши Gauchazh.

Поединок Россия – Бразилия состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.