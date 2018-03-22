Глеб завершит карьеру по окончании текущего сезона 

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о планах на будущее в интервью официальному сайту клуба.

– Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте: завоевать с БАТЭ национальные трофеи, пробиться в групповую стадию еврокубков и помочь сборной, если главный тренер будет заинтересован в моих услугах.

– То есть мотивации у тебя в достатке.

– Да. Все же в «Крыльях Советов», где выступал до лета минувшего года, не все получилось – чувствую определенную недосказанность.

– Ты не выходил на поле в официальных матчах почти десять месяцев. Насколько это является проблемой?

– В любом случае я поддерживал форму. Понятно, что игрового тонуса сейчас нет. Думаю, довольно быстро наберу должные кондиции.

Лишнего веса нет – нужно просто войти в ритм. Ну а мастерство, надеюсь, осталось на прежнем уровне.

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