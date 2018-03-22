Странный трансфер, который вы не заметили

Удивительные новости о главном клубе и главном футболисте Белоруссии.

Предыдущий сезон складывался для БАТЭ сложно. Команда завоевала чемпионство только на последних минутах заключительного тура, а потом разгорелся большой скандал. Сейчас БАТЭ пытается разными способами избавиться от конкурентов и далеко оторваться в рейтинге лучших клубов Белоруссии. В августе Александр Глеб очень просился помочь родному клубу. БАТЭ отказал с формулировкой, что не занимается пиаром заканчивающих карьеру игроков.

Сейчас что-то поменялось. Неожиданно Глеб возобновил карьеру и подписал контракт с БАТЭ. Им интересовались «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь», но Александр выбрал именно родной клуб. Воспитанник БАТЭ уже четвертый раз оказывается в клубе. При этом на поле он последний раз выходил, когда в мае 2017 года заканчивал сезон с «Крыльями Советов». Теперь Глебу предстоит набирать форму и настраиваться на полноценный игровой год, ведь его возвращения ждут и в сборной.

В мае Александру Глебу исполнится 37 лет. Кажется, что он попал в БАТЭ лишь по одной причине. Здесь с ним желал поработать новый главный тренер Олег Дулуб. Когда БАТЭ еще не взял Глеба обратно, Дулуб тренировал «Черноморец». Он предлагал Глебу перейти в его команду и вернуть кондиции, но Глеб выбрал отдых от футбола. По условиям не договорились, зато футболист часто мелькал на телевидении и даже выступал экспертом на «Матч ТВ». Конкурировать за место в составе Глеб будет с 24-летнем черногорцем Иваничем. Один из лучших игроков предыдущего сезона в приоритете из-за формы и таланта, но Дулуб все может поменять.

Забавно, что уже с начала марта Глеб мог играть в одной команде с Андреем Аршавиным. Первым клубом, куда весной попросился полузащитник, был «Кайрат». Его агент Евгений Гайдук сообщил, что с казахстанским коллективом не договорились по условиям контракта. Когда вариант с Казахстаном отпал, БАТЭ оставался самой перспективной возможностью. Правда, соперники чемпиона совсем не любят, а все состояние белорусского футбола можно описать в нескольких фактах:

1) 12 из 16 клубов чемпионата Белоруссии представляют Минск и Минскую область. В чемпионате не осталось ни одного клуба из районных центров, которые не связаны с Минском. Это произошло впервые в истории.

2) Минское «Динамо» тренирует бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко. Клубу принадлежит его младший сын Никита, а недавно контракт подписал Артем Гуренко. Интересно, что Сергей долго убеждал руководство, что команде нужные его сыновья.

3) Брестское «Динамо» выиграло у БАТЭ Суперкубок Белоруссии. Произошло это так неожиданно, что во время награждения из пушек полетели желто-синие конфетти. Титулов от БАТЭ явно ждут даже в руководстве белорусского футбола.

Александр Глеб – местная легенда. Для БАТЭ его возвращение точно хорошо со стороны пиара и привлечения фанатов. Но поможет ли он на поле?