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    Кутепов не уверен, что холодная погода поможет России в матчах с бразильцами и французами

    Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Бразилии (пятница, 23 марта, Москва) и Франции (вторник, 27 марта, Санкт-Петербург). Он подчеркнул, что оба соперника имеют звездный состав.

    «Холодная погода? А когда нам погода особо помогала? Думаю, она вообще ни при чем. Все будет зависеть только от нас.

    С кем сложнее сыграть – с Бразилией или Францией? С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем – посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми – звезда. Все – представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно», – сказал Кутепов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2018 14:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:58

      Даже в советские времена бразильцы приезжали и громили нашу сборную.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 марта 2018, 18:41

      ниче не поможет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2018, 17:52

      Россия-Бразилия 0:3, Россия-Франция 1:2.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 марта 2018, 16:58

      Эти матчи более важны России,чем соперникам,
      их сила ясна,а россиянам положительный исход
      добавит уверенности,которой нет ни у кого..

      1
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