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  • Кутепов не уверен, что холодная погода поможет России в матчах с бразильцами и французами

Кутепов не уверен, что холодная погода поможет России в матчах с бразильцами и французами

21 марта 2018, 14:57
5

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Бразилии (пятница, 23 марта, Москва) и Франции (вторник, 27 марта, Санкт-Петербург). Он подчеркнул, что оба соперника имеют звездный состав.

«Холодная погода? А когда нам погода особо помогала? Думаю, она вообще ни при чем. Все будет зависеть только от нас.

С кем сложнее сыграть – с Бразилией или Францией? С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем – посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми – звезда. Все – представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно», – сказал Кутепов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия Франция Кутепов Илья
Комментарии (5)
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VVM1964
1521636305
" Кутепов не уверен, что холодная погода поможет России в матчах с бразильцами и французами " - короче , " помощи ждать не откуда " .
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alex1951
1521640718
Эти матчи более важны России,чем соперникам, их сила ясна,а россиянам положительный исход добавит уверенности,которой нет ни у кого..
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vladimir-7
1521643970
Россия-Бразилия 0:3, Россия-Франция 1:2.
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mihail200606
1521646889
ниче не поможет...
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zigbert
1521651504
Даже в советские времена бразильцы приезжали и громили нашу сборную.
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