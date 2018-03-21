Кутепов не уверен, что холодная погода поможет России в матчах с бразильцами и французами

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Бразилии (пятница, 23 марта, Москва) и Франции (вторник, 27 марта, Санкт-Петербург). Он подчеркнул, что оба соперника имеют звездный состав.

«Холодная погода? А когда нам погода особо помогала? Думаю, она вообще ни при чем. Все будет зависеть только от нас.

С кем сложнее сыграть – с Бразилией или Францией? С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем – посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми – звезда. Все – представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно», – сказал Кутепов.