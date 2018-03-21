Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лукас: «Реалу» будет очень сложно обыграть «Ювентус»

    Нападающий «Реала» Лукас Васкес боится недооценки «Ювентуса» со стороны своих партнеров по команде перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

    «Бытует мнение, что «Реал» является явным фаворитом в этой паре. Но на мой взгляд, люди явно недооценивают «Ювентус».

    Не стоит забывать, что они были финалистами Лиги чемпионов в прошлом году. Это итальянская команда, очень опытная, обыграть их очень сложно», – сказал Васкес.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 апреля. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мадриде.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 марта 2018, 12:12

      но он обыграет этот туринский икарус !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 12:36

      Откровенно слабых соперников в четвертьфиналах нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > zigbert 21 марта 2018, 17:19

      ну рома и севилья так себе. не слабые, нет, никто не спорит. Но на фоне остальных, андердоги. одни прошли шахту, что не фонтан, другие мю... ну мю конечно великий клуб, но играют фигово все-равно. Думаю рома и сева с треском вылетят в этом раунде.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11