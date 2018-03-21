Лукас: «Реалу» будет очень сложно обыграть «Ювентус»

Нападающий «Реала» Лукас Васкес боится недооценки «Ювентуса» со стороны своих партнеров по команде перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

«Бытует мнение, что «Реал» является явным фаворитом в этой паре. Но на мой взгляд, люди явно недооценивают «Ювентус».

Не стоит забывать, что они были финалистами Лиги чемпионов в прошлом году. Это итальянская команда, очень опытная, обыграть их очень сложно», – сказал Васкес.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 апреля. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мадриде.