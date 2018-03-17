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РФПЛ. «Краснодар» проиграл дома «Уфе»

17 марта 2018, 18:22
33

Состоялся матч 23 тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Уфой». Гости победили благодаря голу во втором тайме, который забил Иван Пауревич. Южане уступили башкирам впервые с сентября 2014 года.

«Быки» идут в таблице четвертыми. Уфимцы – шестые.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Краснодар – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пауревич, 72.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Рамирес (Лаборде, 76), Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Шатов, Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 58), Клаэссон, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Засеев, 71), Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Фатаи, 64 (Аликин, 88)).

Предупреждения: Лаборде, 83 – Живоглядов, 56; Фатаи, 70; Обляков, 83.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа
Комментарии (33)
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vladik12
1521300253
Опять придется скрываться от этих "Шалимов, уходи".
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Соа́рес де Мора́ис
1521300324
Хорошо+++
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Боцман59rus
1521300409
все нормально, идут по графику ЛЕ
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slavа0508
1521300570
Ну вроде всё делает Галицкий для клуба,,,,,и вот вроде второе место недавно было,,,,а не как не удаётся Краснодару стать действительно топ клубом России,,,,А Уфа молодцы!!!!!
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Вомбат
1521301183
Было похоже на то, что все игроки Уфы понимали на каждом конкретном отрезке игры как именно надо играть против команды Шалимова. Получается, Семак - действительно классный тренер? Хорошо бы он теперь аналогично и команду Манчини дернул.
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raritet
1521301348
Вот что и требовалось доказать. Чем Семак , как тренер хуже Манчини? Ничем. Только , возможно тем, что на нем не заработаешь. Он свой. Он бесплатный для Зенита . Был. А кому это выгодно . Да никому. Все вокруг сидят в своих засадах и ждут когда же новая порция и от нее можно будет отрезать. И потому , если бы даже с Семаком была бы похожая ситуация , будь он на месте Манчини, все можно было бы списать на молодость тренера. А с итальянца спрос другой должен быть . Не выполнил- не тебе должны заплатить, а ты должен вернуть не отработанные тобой деньги.
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Муруал
1521301418
Вновь в Уфе сегодня двойной праздник!И в хоккей Салават Юлаев выиграл,и Уфа победила. Семак молодец,создал довольно крепкий коллектив.Поздравляю Уфу.
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Spartak №1
1521301572
Краснодар - OUT... от чемпионской гонки.... иии от ЛЧ места
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prezent2017
1521301959
Хорошую команду сделал Семак. Как бы Уфа Зенит не обошла.
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upiter622
1521302426
Ну и где Смолов? В Англию захотел,вот хрен тебе!Иди в сборную России!
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