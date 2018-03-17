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    РФПЛ. «Краснодар» проиграл дома «Уфе»

    Состоялся матч 23 тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Уфой». Гости победили благодаря голу во втором тайме, который забил Иван Пауревич. Южане уступили башкирам впервые с сентября 2014 года.

    «Быки» идут в таблице четвертыми. Уфимцы – шестые.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Краснодар – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пауревич, 72.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Рамирес (Лаборде, 76), Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Шатов, Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 58), Клаэссон, Смолов.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Засеев, 71), Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Фатаи, 64 (Аликин, 88)).

    Предупреждения: Лаборде, 83 – Живоглядов, 56; Фатаи, 70; Обляков, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 18:22
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:59

      Для Краснодара ничего еще не потеряно.А Уфу с победой.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 20:01

      Левковушка против автобуса, результат печален.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 марта 2018, 19:23

      как так ?...

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 марта 2018, 19:19

      Откройте глаза, люди!!! Чем Семак обыграл???? Тем, что поставил 5 защитников крайних, 4 опрных и одного полузащитника! Это называется переиграл. В чем гений Семака???? Кто нибудь видел сегодня игру под названием футбол??? Это не футбол был а безобразие!!! Зачем нужно такое зрелище? Лететь что бы постоять в своей вратарской всей толпой!
      То Спартак возит по штрафной СКА Хабаровское и только чудом забивает, то тут. Чем игра Уфы отличалась от Хабаровской???? НИ ЧЕМ! Обе приехали отбиваться.
      Шалимов конечно ОБЯЗАН переигрывать такие команды. Раз уж ты выбрал игру только через центр, значит умей играть, а не показывать 80 минут то беззубое и безвольное безобразие , которое наблюдало сегодня 20 тысяч зрителей на стадионе и свистело в позор тренеру.
      Все хороши, но футбола сегодня не было, даже на тренировку не похоже.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > retiremen 17 марта 2018, 19:28

      Согласен .Уфа не о чём. Пустая команда.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > retiremen 17 марта 2018, 19:53

      Уфа только-только становится на ноги.Команда только строится.Семак даже сам говорит, что Уфа ещё не готова к ЛЕ.Но от результата игр, места в турнирной таблице зависит будущее команды, финансирование. Тогда можно будет подумать о покупке топ игроков. Изменится и стиль и рисунок игры. Ну а что касается игры сегодня, то скажу вот что: Если Краснодар так хорош и играет в "правильный" футбол, то они должны были просто разорвать Уфу! Но как говорится, имеем то, что имеем.И Краснодар не так много лучше Уфы. Без обид!

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > minaev23 17 марта 2018, 21:13

      Уфа не о чём? А Краснодар? Вы играли в ту игру, которую вам предложила Уфа.Надо было навязать свою игру и может было бы по другому.Все играют на столько, сколько позволяет соперник.

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > altair2004 17 марта 2018, 21:29

      Уфа то причем. В прошлом туре Спартак играл со СКА.. на 90 минуте забил и выиграл... никто тогда не поливал СКА за автобус.. Если помните Рубин становился чемпионом играя в какую игру??? тот же автобус... Гланое РЕЗУЛЬТАТ

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 17 марта 2018, 19:00

      Ну и где Смолов?
      В Англию захотел,вот хрен тебе!Иди в сборную России!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 марта 2018, 18:52

      Хорошую команду сделал Семак. Как бы Уфа Зенит не обошла.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2018, 18:48

      хорошо бы они Зенит дернули 1 апреля и тогда есть шансы в ЛЕ а Манчини домой

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Garrincha58 17 марта 2018, 20:02

      Интересная мысль!

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 17 марта 2018, 18:46

      Краснодар - OUT... от чемпионской гонки.... иии от ЛЧ места

      2
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      Рейтинг: +691

      retiremen > Spartak №1 17 марта 2018, 19:10

      Добрый ты.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 17 марта 2018, 18:43

      Вновь в Уфе сегодня двойной праздник!И в хоккей Салават Юлаев выиграл,и Уфа победила. Семак молодец,создал довольно крепкий коллектив.Поздравляю Уфу.

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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 марта 2018, 18:42

      Вот что и требовалось доказать. Чем Семак , как тренер хуже Манчини? Ничем. Только , возможно тем, что на нем не заработаешь. Он свой. Он бесплатный для Зенита . Был. А кому это выгодно . Да никому. Все вокруг сидят в своих засадах и ждут когда же новая порция и от нее можно будет отрезать. И потому , если бы даже с Семаком была бы похожая ситуация , будь он на месте Манчини, все можно было бы списать на молодость тренера. А с итальянца спрос другой должен быть . Не выполнил- не тебе должны заплатить, а ты должен вернуть не отработанные тобой деньги.

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