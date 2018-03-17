РФПЛ. «Краснодар» проиграл дома «Уфе»

Состоялся матч 23 тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Уфой». Гости победили благодаря голу во втором тайме, который забил Иван Пауревич. Южане уступили башкирам впервые с сентября 2014 года.

«Быки» идут в таблице четвертыми. Уфимцы – шестые.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Краснодар – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пауревич, 72.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Рамирес (Лаборде, 76), Гранквист, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Шатов, Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 58), Клаэссон, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Засеев, 71), Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Фатаи, 64 (Аликин, 88)).

Предупреждения: Лаборде, 83 – Живоглядов, 56; Фатаи, 70; Обляков, 83.

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