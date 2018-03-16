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    Маммана – Кокорину: «Крепись, мой друг! Мы все с тобой!»

    Защитники «Зенита» Эмануэль Маммана и Доменико Кришито выступили с поддержкой в адрес нападающего команды Александра Кокорина. Россиянин получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).

    Напомним, Маммана ранее заработал аналогичную травму в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Оба футболиста пропустят чемпионат мира в России.

    «Невезение на нашей стороне. Желаю тебе вернуться на поле как можно скорее. Удачи моему другу. Хорошего восстановления», – опубликовал Кришито пост на своей странице в инстаграме.

    «Крепись, мой друг! Мы все с тобой!» – написал Маммана.

    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

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    Публикация от text (@domenicocriscito8691)

    Источник: Instagram

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    16.03.2018 13:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 марта 2018, 03:22

      кокоша потянул яички?? да и хер с ним теперь шампусик официально можно попить
      раньше футболисты с переломами доигрывали матчуи а тут ппц... смешно противно .... за такие бабки ты **** на руках должен бегать и забивать....
      расслабились.... НКВД на наших футболистов нет....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 марта 2018, 21:08

      Шурик держись ,это тяжелый период для любого футболиста . Скорейшего выздоровления .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 марта 2018, 17:47

      Косолапые костоломы из ростова весь Зенит переломали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 марта 2018, 15:43

      интересно а кто из них первый восстановится Кокоша или Мамана

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      igoor52 16 марта 2018, 14:36

      А где Мамаев с шампусиком

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:33

      Здоровья и скорейшего возвращения на поле

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 марта 2018, 14:27

      Это Кокорин теперь с тобой:)
      Скорейшего выздоровления обоим!

      6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:42

      Поправляйся Александр.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 марта 2018, 13:23

      Что-то Зенит в прямом и переносном смысле посыпался. Можно только посочувствовать и пожелать скорее встать на ноги.

      8
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 16 марта 2018, 13:20

      Крепись Сашка! Выздоравливай!

      7
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