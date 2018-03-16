Маммана – Кокорину: «Крепись, мой друг! Мы все с тобой!»

кокоша потянул яички?? да и хер с ним теперь шампусик официально можно попить
раньше футболисты с переломами доигрывали матчуи а тут ппц... смешно противно .... за такие бабки ты **** на руках должен бегать и забивать....
расслабились.... НКВД на наших футболистов нет....
Защитники «Зенита» Эмануэль Маммана и Доменико Кришито выступили с поддержкой в адрес нападающего команды Александра Кокорина. Россиянин получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).
Напомним, Маммана ранее заработал аналогичную травму в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Оба футболиста пропустят чемпионат мира в России.
«Невезение на нашей стороне. Желаю тебе вернуться на поле как можно скорее. Удачи моему другу. Хорошего восстановления», – опубликовал Кришито пост на своей странице в инстаграме.
«Крепись, мой друг! Мы все с тобой!» – написал Маммана.
Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»