Маммана – Кокорину: «Крепись, мой друг! Мы все с тобой!»

Защитники «Зенита» Эмануэль Маммана и Доменико Кришито выступили с поддержкой в адрес нападающего команды Александра Кокорина. Россиянин получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).

Напомним, Маммана ранее заработал аналогичную травму в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Оба футболиста пропустят чемпионат мира в России.

«Невезение на нашей стороне. Желаю тебе вернуться на поле как можно скорее. Удачи моему другу. Хорошего восстановления», – опубликовал Кришито пост на своей странице в инстаграме.

«Крепись, мой друг! Мы все с тобой!» – написал Маммана.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»