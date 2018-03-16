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Маммана – Кокорину: «Крепись, мой друг! Мы все с тобой!»

16 марта 2018, 13:12
10

Защитники «Зенита» Эмануэль Маммана и Доменико Кришито выступили с поддержкой в адрес нападающего команды Александра Кокорина. Россиянин получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1).

Напомним, Маммана ранее заработал аналогичную травму в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Оба футболиста пропустят чемпионат мира в России.

«Невезение на нашей стороне. Желаю тебе вернуться на поле как можно скорее. Удачи моему другу. Хорошего восстановления», – опубликовал Кришито пост на своей странице в инстаграме.

«Крепись, мой друг! Мы все с тобой!» – написал Маммана.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

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Публикация от text (@domenicocriscito8691)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Кокорин Александр Кришито Доменико Маммана Эмануэль
Комментарии (10)
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krg-kz
1521195652
Крепись Сашка! Выздоравливай!
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raritet
1521195834
Что-то Зенит в прямом и переносном смысле посыпался. Можно только посочувствовать и пожелать скорее встать на ноги.
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zigbert
1521196931
Поправляйся Александр.
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panmon
1521199651
Это Кокорин теперь с тобой:) Скорейшего выздоровления обоим!
Ответить
Татарин за ЦСКА
1521200038
Здоровья и скорейшего возвращения на поле
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igoor52
1521200207
А где Мамаев с шампусиком
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Garrincha58
1521204239
интересно а кто из них первый восстановится Кокоша или Мамана
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prezent2017
1521211627
Косолапые костоломы из ростова весь Зенит переломали!
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shurik45
1521223710
Шурик держись ,это тяжелый период для любого футболиста . Скорейшего выздоровления .
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вместе с ЦСКА
1521246145
кокоша потянул яички?? да и хер с ним теперь шампусик официально можно попить раньше футболисты с переломами доигрывали матчуи а тут ппц... смешно противно .... за такие бабки ты **** на руках должен бегать и забивать.... расслабились.... НКВД на наших футболистов нет....
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