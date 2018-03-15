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    «Шахтер» извинился перед «Ромой» за толчок Феррейрой болбоя

    «Шахтер» принес извинения «Роме» за инцидент с участием форварда Факундо Феррейры и болбоем римского клуба, сообщает Football.ua.

    Футболист толкнул мальчика во время ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

    «Факундо Феррейра выразил надежду, что парень не пострадал в инциденте, отметил, что в его эмоциональном поступке не было злых намерений и извинился перед Маттео, его семьей и «Ромой», за юношеские команды которой выступает Маттео (имя мальчика – прим. «Бомбардира»)», – цитирует источник лицо из донецкого клуба.

    Напомним, по сумме двух встреч в четвертьфинал турнира вышла команда Эусебио Ди Франческо.

    Источник: Football.ua

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    15.03.2018 12:16
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:02

      Не приятный для Шахтера поступок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 марта 2018, 12:38

      Извинения в карман не положишь

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