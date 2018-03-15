«Шахтер» извинился перед «Ромой» за толчок Феррейрой болбоя

«Шахтер» принес извинения «Роме» за инцидент с участием форварда Факундо Феррейры и болбоем римского клуба, сообщает Football.ua.

Футболист толкнул мальчика во время ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Факундо Феррейра выразил надежду, что парень не пострадал в инциденте, отметил, что в его эмоциональном поступке не было злых намерений и извинился перед Маттео, его семьей и «Ромой», за юношеские команды которой выступает Маттео (имя мальчика – прим. «Бомбардира»)», – цитирует источник лицо из донецкого клуба.

Напомним, по сумме двух встреч в четвертьфинал турнира вышла команда Эусебио Ди Франческо.