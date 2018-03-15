Хайнкес: «Когда счет стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает заслуженным выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после противостояния с «Бешикташем».

«Мы заслуженно прошли дальше. «Бешикташ» в этом сезоне Лиги чемпионов не проигрывал дома, все видели сегодня, что это очень сильная команда. Победить здесь непросто.

Когда счет по сумме двух матчей стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал. То, что потом было допущено несколько ошибок, считаю нормальным. Единственной ложкой дегтя стало большое количество желтых карточек.

Тиаго? Он почувствовал боль под подошвой, завтра ему предстоит обследование. Не думаю, что там что-то серьезное», – сказал специалист после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.