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    Хайнкес: «Когда счет стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает заслуженным выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после противостояния с «Бешикташем».

    «Мы заслуженно прошли дальше. «Бешикташ» в этом сезоне Лиги чемпионов не проигрывал дома, все видели сегодня, что это очень сильная команда. Победить здесь непросто.

    Когда счет по сумме двух матчей стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал. То, что потом было допущено несколько ошибок, считаю нормальным. Единственной ложкой дегтя стало большое количество желтых карточек.

    Тиаго? Он почувствовал боль под подошвой, завтра ему предстоит обследование. Не думаю, что там что-то серьезное», – сказал специалист после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.03.2018 06:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:45

      Даже в самых благостных чувствах ,расслабляться нельзя.

      1
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      Рейтинг: +26

      themist 15 марта 2018, 13:37

      У команд разные весовые категории. По сумме двух матчей, сложилось ощущение, что против профессионала выставили какого то дрища со двора. Бавария могла забить и больше.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 15 марта 2018, 12:47

      7:0)))) Так будешь перестраховываться, то в сексе по 5 презервативов нужно одевать)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +512

      gari69 > Spartak Piter 16 марта 2018, 18:48

      И презики надевать на свечку

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 11:09

      да и при 5:0 после первой игры это было уже понятно.

      3
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      Рейтинг: +617

      nelez 15 марта 2018, 10:12

      Да в 6-0 Бешикташ еще сохранял шансы.А 7-0 уже пипец

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 08:49

      Бешикташ не показатель...

      Бавария одна из самых везучих команд ЛЧ на мой взгляд..., по сравнению с тем же ПСЖ который год из года попадает на соперников выше своего уровня.

      Исходя из её везучести в следующей стадии ей прпадётся или Рома или Севилья.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:27

      Дас ист Хайнкес!

      1
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 15 марта 2018, 08:00

      Молодец дед! Возродил былую Баварию

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 15 марта 2018, 07:11

      Скромный шутник !

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