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  • Хайнкес: «Когда счет стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал»

Хайнкес: «Когда счет стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал»

15 марта 2018, 06:29
10

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает заслуженным выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после противостояния с «Бешикташем».

«Мы заслуженно прошли дальше. «Бешикташ» в этом сезоне Лиги чемпионов не проигрывал дома, все видели сегодня, что это очень сильная команда. Победить здесь непросто.

Когда счет по сумме двух матчей стал 7:0, мы поняли, что вышли в четвертьфинал. То, что потом было допущено несколько ошибок, считаю нормальным. Единственной ложкой дегтя стало большое количество желтых карточек.

Тиаго? Он почувствовал боль под подошвой, завтра ему предстоит обследование. Не думаю, что там что-то серьезное», – сказал специалист после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.

Источник: ФК «Бавария»
Лига чемпионов Бавария Бешикташ Алькантара Тиаго Хайнкес Юпп
Комментарии (10)
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Catastrofa
1521087065
Скромный шутник !
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chegevaro
1521090058
Молодец дед! Возродил былую Баварию
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DOCTOR PENALTY
1521091643
Дас ист Хайнкес!
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Dimon 007
1521092993
Бешикташ не показатель...
Бавария одна из самых везучих команд ЛЧ на мой взгляд..., по сравнению с тем же ПСЖ который год из года попадает на соперников выше своего уровня.
Исходя из её везучести в следующей стадии ей прпадётся или Рома или Севилья.
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nelez
1521097931
Да в 6-0 Бешикташ еще сохранял шансы.А 7-0 уже пипец
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OfaZavr
1521101391
да и при 5:0 после первой игры это было уже понятно.
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Spartak Piter
1521107234
7:0)))) Так будешь перестраховываться, то в сексе по 5 презервативов нужно одевать)
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themist
1521110229
У команд разные весовые категории. По сумме двух матчей, сложилось ощущение, что против профессионала выставили какого то дрища со двора. Бавария могла забить и больше.
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zigbert
1521186324
Даже в самых благостных чувствах ,расслабляться нельзя.
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