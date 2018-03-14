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  • Божович: «Ростов» с приходом Карпина играет в очень агрессивный футбол»

Божович: «Ростов» с приходом Карпина играет в очень агрессивный футбол»

14 марта 2018, 16:32
13

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что «Ростов» с приходом Валерия Карпина стал играть в атакующий футбол. Команды 17 марта проведут матч в рамках 23-го тура чемпионат России.

«Матч с «Ростовом» не придает дополнительного колорита для меня, потому что я там работал очень мало. Из тех игроков, с которыми работал, остались только Калачев и Гацкан. Видно, что с приходом Карпина «Ростов» играет в очень агрессивный футбол, это показала игра с «Зенитом». «Ростов» выглядит сейчас повеселее, чем раньше.

У нас сейчас очень много травмированных игроков, из них только Хагуш может быть готов к этой игре», — сказал Божович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Божович Миодраг Карпин Валерий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1521036189
Позитивная оценка, работай Валера в том же духе.
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FanatSerj
1521039639
Божевич при вменяемых условиях и не зажратых игроках всегда сколачивает боевую команду. Если что то не получается то косяк сто пудов в руководстве по нему можно как по лакмусовой бумажке определять, когда и в каких клубах было днищенское, хапужное руководство.
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ЮЗИК
1521046894
Удачи Ростову с Карпиным!
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Чехов на Садовой
1521047677
Ты уж определись, либо ''очень агрессивный футбол'' либо ''выглядят повеселее, чем раньше''. И по травмированным темнит... Суета в городе, противоречивость какая-то. По всему - новый спонсор Арсенала будет вновь активно работать с судилой, как в прошлом туре с гражданином Вилковым. Ждём пенали, разноцветные карточки.
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GoLenaStop
1521058646
Ростсельмаш, косилка после зимы уже отходит от ржавчины!... И новый бригадир вроде не чудак, и не хапуга...А что там у вас в сельсовете - по прежнему воруют у полевых комбайнёров? Держитесь, всё будет хорошо. А, может, Грудинина позвать?! Хи... РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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vgarakh
1521098740
Ростов победит без сомнения, а в отношении изменения игры - он прав.
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Таганский
1521101738
Осталось только положительных результатов добиться..
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Александ1982
1521136554
это верно Ростов стал играть веселее
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Serjoga
1521146147
Один против 11? А матч состоится? Ну я просто рассуждаю по статье автора! У Арсенала всего один игрок?!
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Чуни Муни
1521203959
Хагуш это наш засланный казачок.)))
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