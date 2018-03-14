Божович: «Ростов» с приходом Карпина играет в очень агрессивный футбол»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что «Ростов» с приходом Валерия Карпина стал играть в атакующий футбол. Команды 17 марта проведут матч в рамках 23-го тура чемпионат России.

«Матч с «Ростовом» не придает дополнительного колорита для меня, потому что я там работал очень мало. Из тех игроков, с которыми работал, остались только Калачев и Гацкан. Видно, что с приходом Карпина «Ростов» играет в очень агрессивный футбол, это показала игра с «Зенитом». «Ростов» выглядит сейчас повеселее, чем раньше.

У нас сейчас очень много травмированных игроков, из них только Хагуш может быть готов к этой игре», — сказал Божович.