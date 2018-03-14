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    Божович: «Ростов» с приходом Карпина играет в очень агрессивный футбол»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что «Ростов» с приходом Валерия Карпина стал играть в атакующий футбол. Команды 17 марта проведут матч в рамках 23-го тура чемпионат России.

    «Матч с «Ростовом» не придает дополнительного колорита для меня, потому что я там работал очень мало. Из тех игроков, с которыми работал, остались только Калачев и Гацкан. Видно, что с приходом Карпина «Ростов» играет в очень агрессивный футбол, это показала игра с «Зенитом». «Ростов» выглядит сейчас повеселее, чем раньше.

    У нас сейчас очень много травмированных игроков, из них только Хагуш может быть готов к этой игре», — сказал Божович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 16:32
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 марта 2018, 15:39

      Хагуш это наш засланный казачок.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2018, 23:35

      Один против 11? А матч состоится? Ну я просто рассуждаю по статье автора! У Арсенала всего один игрок?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 20:55

      это верно Ростов стал играть веселее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 марта 2018, 11:15

      Осталось только положительных результатов добиться..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Таганский 15 марта 2018, 23:36

      Будут! И, именно, в Туле!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2018, 10:25

      Ростов победит без сомнения, а в отношении изменения игры - он прав.

      3
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 14 марта 2018, 23:17

      Ростсельмаш, косилка после зимы уже отходит от ржавчины!... И новый бригадир вроде не чудак, и не хапуга...А что там у вас в сельсовете - по прежнему воруют у полевых комбайнёров? Держитесь, всё будет хорошо. А, может, Грудинина позвать?! Хи...
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > GoLenaStop 15 марта 2018, 23:37

      Если бы не Грудинин, то плюсанул бы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 14 марта 2018, 20:14

      Ты уж определись, либо ''очень агрессивный футбол'' либо ''выглядят повеселее, чем раньше''. И по травмированным темнит... Суета в городе, противоречивость какая-то. По всему - новый спонсор Арсенала будет вновь активно работать с судилой, как в прошлом туре с гражданином Вилковым. Ждём пенали, разноцветные карточки.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Чехов на Садовой 15 марта 2018, 23:37

      В чью сторону? Кстати кто судит?

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 марта 2018, 20:01

      Удачи Ростову с Карпиным!

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2018, 18:00

      Божевич при вменяемых условиях и не зажратых игроках всегда сколачивает боевую команду. Если что то не получается то косяк сто пудов в руководстве по нему можно как по лакмусовой бумажке определять, когда и в каких клубах было днищенское, хапужное руководство.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 17:03

      Позитивная оценка, работай Валера в том же духе.

      4
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