Мюллер: «Бавария» готовилась к матчу с «Бешикташем» так, как будто счет первой встречи 0:0»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер назвал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» особенным для своей команды. Он также отметил стадион турецкого клуба, который известен атмосферой.

«Для нас это будет особенный матч. Стадион известен своей атмосферой. Мы в предвкушении и хотим показать хорошую игру.

Мы готовились к матчу так, как будто счет первой встречи 0:0. С самых первых минут мы хотим показать сопернику, что надеяться не на что. Мы хотим показать смелую игру, постараться сыграть так, как в первом матче, хотя вряд ли удастся снова забить столько мячей.

Потенциал? Я знаю, что имеет в виду тренер. Речь идет об эффективности по всем показателям. Прогресс мы заметим только после серьезной проверки. Когда будут матчи, в которых нам будет по-настоящему тяжело. В таких играх мы должны быть намного более внимательны, чем обычно», – считает Мюллер.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.