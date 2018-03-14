Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мюллер: «Бавария» готовилась к матчу с «Бешикташем» так, как будто счет первой встречи 0:0»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер назвал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» особенным для своей команды. Он также отметил стадион турецкого клуба, который известен атмосферой.

    «Для нас это будет особенный матч. Стадион известен своей атмосферой. Мы в предвкушении и хотим показать хорошую игру.

    Мы готовились к матчу так, как будто счет первой встречи 0:0. С самых первых минут мы хотим показать сопернику, что надеяться не на что. Мы хотим показать смелую игру, постараться сыграть так, как в первом матче, хотя вряд ли удастся снова забить столько мячей.

    Потенциал? Я знаю, что имеет в виду тренер. Речь идет об эффективности по всем показателям. Прогресс мы заметим только после серьезной проверки. Когда будут матчи, в которых нам будет по-настоящему тяжело. В таких играх мы должны быть намного более внимательны, чем обычно», – считает Мюллер.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 08:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:31

      А на деле сыграют 0:0 или 1:1,не более

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 12:14

      Ну нет, ребята серьёзно мотивированы. Только победа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zatonn 14 марта 2018, 12:29

      А для чего им эта победа???Всё решилось уже в Мюнхене!!!1

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 12:46

      В Баварии сейчас очень высока конкуренция за место в основе. И каждый матч является для кого-то из игроков доказать свою необходимость. И это очень здорово.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11