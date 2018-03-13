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    Монтелла пообещал прервать удачную серию «МЮ»

    Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла назвал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» невероятно важным для своей команды. Он отметил, что испанский коллектив будет стремиться всеми силами попасть в четвертьфинал турнира.

    «Для «Севильи» это невероятно важный матч. Нам очень нужно выйти в четвертьфинал. Конечно, мы знаем, как трудно играть на этом великом стадионе приезжим командам. Понимаем, что нужно выложиться на сто процентов и верить, что в ключевые моменты удача будет на нашей стороне.

    Первая игра меня совсем не разочаровала. Считаю, мы провели отличный матч. Наша дуэль с «МЮ» длится 180 минут, и завтра у нас будет еще один шанс. Знаем, что «Юнайтед» на ходу, они обыграли «Челси», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Попробуем во вторник вечером прервать удачную серию оппонента.

    Мы должны сыграть так, как того потребует ситуация завтра вечером. Порой будем обороняться, порой – атаковать. Иногда нам нужно будет взвинтить темп, иногда – наоборот сбавить обороты.

    В таком важном поединке нужно оставаться верным своим принципам. Нельзя менять игровую схему, которой так долго придерживался. Так что мы как играли в четыре защитника, так и будем играть. Надеюсь на надежную игру в обороне, но мы будем идти в атаку, как только появится такая возможность», – считает Монтелла.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» состоится во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 0:0.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2018 06:20
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 13 марта 2018, 07:28

      ну прерви

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